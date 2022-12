Fiscal Juárez Atoche: Pedido de dinero de Nadine Heredia a OAS será objeto de nueva investigación

El fiscal aseguró que la información no puede ser incluida en el caso de lavado de activos por el cual pide 20 años contra Humala y 26 años con seis meses contra Heredia. | Fuente: RPP/Andina

La declaración de un colaborador eficaz que da cuenta de un pedido de dinero que realizó la exprimera dama, Nadine Heredia, a la constructora brasileña OAS será objeto de otra investigación por parte del Ministerio Público.

Así lo reveló a ¿Quién tiene la razón? de RPP, el fiscal del Equipo Especial para el caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche, quien explicó que la investigación que dirigió contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, ya concluyó y que esta información nueva que se tendría que evaluar.

“La investigación ya concluyó. Estamos en la etapa intermedia en la etapa de control de acusación. No se puede incorporar porque es un hecho nuevo para nosotros (…) Pienso que el fiscal que está recibiendo esa información va a tener que abrir una nueva investigación o en todo caso derivármelo para yo poder investigar”, comentó.

Evalúan información

Respecto del uso que la exprimera dama habría dado a este dinero, Juárez Atoche dijo que no estaba al tanto; sin embargo, aseguró que el fiscal que recibió la información la estaba evaluando para determinar si existe algún ilícito que pudiera servir de base para iniciar una pesquisa en el Ministerio Público.

“La verdad no tengo esa información, solamente me he enterado por los medios de comunicación. Entiendo que el fiscal que ha recibido va a evaluarla y en el caso de considerar que puede tener contenido penal puede abrir una investigación preliminar”, comentó.

Pedidoa OAS

Un colaborador eficaz reveló al Ministerio Público que Nadine Heredia solicitó en 2014 US$230,000 a la constructora brasileña OAS para contratar encuestadoras de opinión con miras a las elecciones de 2016, según publicó el diario El Comercio.

De acuerdo con el colaborador, el exejecutivo de OAS, Leonardo Fracassi, tenía interés de entregar el dinero porque conocían el poder que tenía Heredia y así buscaban mantener buenas relaciones con ella para que no se bloqueen las contrataciones con esa empresa brasileña.

