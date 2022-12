Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Fuerza Popular. | Fuente: Andina

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, solicitó al Poder Judicial revocar la medida de comparecencia con restricciones para Keiko Fujimori por el caso de presuntos aportes ilegales a sus campaña en 2011 y 2016 y que "se dicte nuevamente" prisión preventiva" contra la candidata a la presidencia de Fuerza Popular.

El fiscal sustenta su pedido en el supuesto "incumplimiento de la regla de conducta que obliga a no comunicarse con los testigos del proceso".

En el documento presentado ante el Cuarto Juzgado de investigación preparatoria especializado en crimen organizado, José Domingo Pérez señala que Keiko Fujimori incumple la restricción "de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”.

En la víspera, la candidata a la presidencia de Fuerza Popular apareció junto a Miguel Torres en una conferencia de prensa en la que anunció que su partido iniciará acciones de nulidad contra 802 actas electorales, tras denunciar un "fraude en mesa" en las elecciones del último domingo.

Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos y fue excarcelada en 2020 tras cumpir varios meses de prisión preventiva.

En el pedido fiscal, Pérez Gómez indica que Miguel Torres es testigo en la acusación fiscal y que dicha información es conocidad por la defensa de Keiko Fujimori.

Miguel Torres: "No soy testigo del caso de aportes"

En Ampliación de Noticias de RPP, Miguel Torres dijo que no ha tenido acceso al documento del pedido del fiscal José Domingo Pérez y negó ser testigo "del caso de aportes" a las campañas de Keiko Fujimori.

"Lamento que el fiscal confunda las cosas, no soy testugo del caso de aportes, ni nada por el estilo. He asistido a la fiscalia para temas totalmente distintos", dijo.

"La decisión del juez fue bastante clara, no se podía comunicar con aportantes falsos, ni con testigos que tengan relación con aportantes falsos. Yo no he sido ni aportante falso, ni un testigo en esta materia", agregó.

Además, indicó que su aparición junto a Keiko Fujimori se debe a la actual situación del proceso electoral pues él ya estaba retirado de la política.

