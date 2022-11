El fiscal supremo expresó su rechazo a las accione de los fiscales del Equipo Especial. | Fuente: Andina

El fiscal supremo Tomás Gálvez se pronunció la noche de este miércoles respecto de la demanda que entabló la constructora brasileña Odebrecht contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Sur Peruano.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el fiscal responsabilizó a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez, quienes consideró no han logrado incautar “un céntimo” a la compañía.

“El propósito de Odebrecht en todas estas investigaciones y toda su conducta procesal ha sido realizar cualquier actuación para liberar sus activos y sobre todo para sacar el mayor provecho en las investigaciones justamente para buscar que no se le incaute su patrimonio y, lamentablemente, los fiscales Vela y Pérez se han prestado para esta situación. Por eso es que no le han incautado nada prácticamente tenían que incautarles 15 mil millones de soles; sin embargo, no le han incautado un céntimo”, comentó.

"Odebrecht se está saliendo con la suya"

En esa línea, el fiscal consideró que Odebrecht se está saliendo con la suya al lograr mantener sus activos e incluso demandando al Estado peruano, principal afectado por la trama de corrupción que montaron en varios países de América Latina.

“Lamentablemente para el Perú estos señores se están saliendo con la suya se están llevando todos sus activos que han tenido y además de que no han devuelto nada de las utilidades ilícitas y ahora no contentos con eso, ciertamente han interpuesto una demanda contra el Estado buscando que se les indemnice por actos que realmente colusorios y productos del soborno”, sostuvo.

El pasado 6 de enero, el Gálvez Villegas solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que retire a los fiscales Vela y Pérez Gómez del Equipo Especial del caso Lava Jato por un presunto encubrimiento a las empresas investigadas, especialmente Odebrecht.

Te sugerimos leer