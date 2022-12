Fiscal de la Nación nombró a nuevos fiscales en caso 'Cuellos Blancos del Puerto'. | Fuente: Foto: Andina

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, designó a los fiscales Juan Carlos Cabrera y Magaly Quiroz a cargo del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', en reemplazo de las fiscales Castro y Sánchez, quienes fueron aparatadas de esta investigación luego de que se conociera que ambas se reunieron en el 2018 con Martín Vizcarra cuando aún era presidente.

Magaly Elizabeth Quiróz Caballero se desempeñaba como fiscal provincial titular especializada en delitos de corrupción de funcionarios (Corporativa) de Lambayeque, mientras que Juan Carlos Cabrera Zegovia se desempeñaba como fiscal adjunto provincial titular penal (Corporativo) de Cañete.

Semanas atrás, la fiscal provincial de Crimen Organizado Sandra Castro reveló que se reunió en 2018 con Martín Vizcarra y la fiscal a cargo de la investigación a 'Los cuellos blancos del puerto', Rocío Sánchez, para pedir "ayuda" y "protección" debido a que "había una gran mafia" interesada en que este caso no avance.

"Recuerdo que un domingo recibo una llamada telefónica de Rocío Sánchez, fiscal provincial a cargo del caso 'Cuellos blancos'. Me llamó afligida, preocupada, porque la 'mafia es grande, nos van a hacer daño', tenemos que buscar ayuda. Ella tenía conocimiento que Martín Vizcarra vive en el lugar donde yo vivo. Entonces, me pide que busque una reunión con Vizcarra. Yo acudo a buscarlo y le pido a Martín Vizcarra que nos brinde una reunión con el equipo para hacerle conocimiento de las necesidades, del riesgo que teníamos en ese momento. Me concede esa reunión en su casa y en esa reunión estuvo presente también un efectivo policial que nos apoyaba en el caso", indicó.

La fiscal provincial comentó que fue solo una cita, tras el nombramiento de Chávarry Vallejos como titular de Ministerio Público, en la que se requirió "ayuda de protección, de seguridad, para poder seguir avanzando en el caso ['Los cuellos blancos del puerto']". "De lo contrario, nuestras vidas corrían riesgo", remarcó.

Por este caso, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso la remoción de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Casto del equipo especial del caso 'Cuellos Blancos del Puerto'. tras calificar de un "hecho de suma gravedad" la reunión que mantuvieron con Martín Vizcarra cuando era presidente el 2018.

"Este es un hecho grave y en realidad en resguardo de la persecución eficiente de esta investigación histórica para el país como es 'Cuellos Blancos del Puerto' mi despacho ha tomado la decisión de apartarlas a ambas del Equipo Especial, esta decisión se va a materializar posiblemente mañana con la resolución", dijo.

Congresistas cuestionan a Zoraida Ávalos

Congresistas de la bancada de Acción Popular presentaron una moción para expresar su "extrañeza y malestar" por el accionar de la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, luego de que se conociera que las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, a cargo del caso 'Los cuellos blancos del puerto', se reunieron en 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra en su vivienda para pedir "ayuda" y "protección" debido a que "había una gran mafia".

En el comunicado, los parlamentarios citan informes periodísticos que dan cuenta de que, presuntamente, Ávalos conocía de la existencia de una relación de "amistad" entre las fiscales y Martín Vizcarra. Frente a esto, recordaron que, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, la fiscal de la Nación, como fiscal supremo, podría ser acusada por la Comisión Permanente en caso haya cometido infracciones constitucionales.

Cabe precisar que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó participar en la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso el 9 de marzo en la que se tratará salida de fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro del equipo del caso 'Los cuellos blancos del puerto', quienes fueron removidas de este caso por disposición suya.

Por su parte, Martha Chávez consideró que la fiscal de la Nación debe ser denunciada constitucionalmente por omisión de funciones y no respetar las facultades del Legislativo. Varios parlamentarios se mostraron de acuerdo, entre ellos Omar Chehade, quien señaló que Ávalos "se ha convertido en la Blanca Nélida Colán de Martín Vizcarra y del régimen" .

