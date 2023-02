Félix Moreno deberá dejar la clínica en la que se encuentra internado desde febrero. | Fuente: Andina

El Poder Judicial ordenó que el exgobernador del Callao, Félix Moreno, abandone la clínica donde está internado desde mediados de febrero y vuelva a ser recluido en el penal Ancón I para que siga cumpliendo su orden de prisión preventiva por el caso Odebrecht.

Mediante una resolución emitida el pasado 14 de abril, la Sala de Apelaciones Anticorrupción confirmó en segunda instancia su rechazo al pedido hecho por la defensa de la exautoridad para que permanezca en la clínica San Juan de Dios, mientras se rehabilita de una operación a una columna, esto al recoger informes médicos que señalan que ya está en condiciones para ser dado de alta.

Por el contrario, la Sala ordenó que se disponga el traslado inmediato de Félix Moreno de la clínica San Juan de Dios al penal Ancón I al advertir que su permanencia en dicho centro hospitalario representa un peligro para el proceso judicial que se le sigue por el caso Odebrecht.

Según fuentes de RPP Noticias, a pesar de que ya ha pasado una semana desde esta resolución, la Policía todavía no ejecuta la orden para que Félix Moreno vuelva a ser recluido debido a que la clínica todavía no le da de alta, por lo que el exgobernador permanece en el referido centro de salud. Desde la defensa del exgobernador chalaco señalaron que aún no han sido notificados de la resoluciòn.

Pedido de la Fiscalía

A fines de marzo, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene el regreso del exgobernador del Callao al penal Ancón I, luego de que pasara más de un mes internado.

Así lo pidió la fiscal Geovanna Mori, al juez Juan Carlos Sánchez Balbuena a fin de que el exgobernador vuelva a ser recluido, tras determinar mediante un examen médico que Félix Moreno está en condiciones de regresar al penal.

La exautoridad chalaca dejó el penal y se le trasladó a la clínica San Juan de Dios el pasado 18 de febrero para que sea sometido a una operación por lesiones en la columna, según documentos a los que accedió RPP Noticias.

La intervención ocurrió al día siguiente y luego Félix Moreno pidió permanecer allí hasta completar su proceso de recuperación.

Al respecto, la Fiscalía que lo investiga por el caso Odebrecht pidió que se le realice un examen médico, el cual se dio el pasado 15 de marzo y concluyó que ya estaba en condiciones para ser dado de alta y seguir su rehabilitación física de forma ambulatoria.

Procesos y traslado previo

Félix Moreno cumple actualmente dos penas de 5 años y 9 años por los llamados casos Fundo Oquendo y caso Corpac, además de una orden de prisión preventiva por el caso Odebrecht.

En este caso se le investiga por presuntos pagos ya reconocidos por la constructora brasileña, con los que una eventual condena podría ampliar su estadía en prisión.

De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus 13, el Inpe advirtió hace meses sobre un presunto plan de fuga de Félix Moreno durante un anterior internamiento en otra clínica, por lo que el mismo juez Sánchez Balbuena dispuso que regrese al penal en noviembre de 2020.

