El exsecretario personal de Alan García, Ricardo Pinedo, minimizó este viernes la confesión del exsecretario de la Presidencia de la República, Luis Nava, sobre entrega de dinero de Odebrecht al expresidente de la República. Precisó que el exministro aprista no fue testigo de una supuesta entrega de dinero dentro de loncheras, sino que solo "tomó conocimiento".

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Pinedo sostuvo que las expresiones de Nava no causan ninguna sorpresa porque lo hace "sin ninguna prueba" y tras ser acusado por su propio hijo, Luis Nava Mendiola, de recibir dinero de la constructora brasileña.

"Cosa curiosa, él no dice 'he visto', él no dice 'Alan García me contó'. Hay una nueva frase en el mundo judicial de investigaciones Lava Jato: tengo conocimiento (...) ¿Dónde Nava dice que ha visto? En ningún momento dice que ha visto", indicó.

Ricardo Pinedo manifestó que en la confesión que Luis Nava hace al equipo especial Lava Jato solo afirma que vio pasar a Jorge Barata con maletines, pero no observó el dinero.

Acción legal contra Nava

El exsecretario personal de Alan García resaltó que los hijos del exmandatario aprista hayan decidido iniciar acciones legales contra Luis Nava. Esto luego que el exsecretario de Palacio de Gobierno revelara que ellos estudiaron en universidades extranjeras con dinero de Odebrecht.

"Los conozco hace 25 años, desde Carla García hasta Federico Danton (...) se abrieron camino solos, profesionalmente y personalmente", dijo Pinedo, y rechazó una supuesta compra de inmuebles con dinero ilícito de la firma brasileña.

Supuesta extorsión

Ricardo Pinedo recordó que Jorge Barata, en el último interrogatorio ante el equipo Lava Jato, aseguró que era "extorsionado" por Luis Nava.

El exsecretario personal de Alan García también señaló que ahora Nava niega algún chantaje por US$ 3 millones para garantizar que las obras de la Carretera Interoceánica Sur continúen en el segundo gobierno aprista.

"Sería bueno preguntarle a Barata. lo que ha dicho es que nunca le comenté a Alan García", dijo en referencia a esta supuesta extorsión.

