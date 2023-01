Mayorga fue ministro de Energía y Minas durante el Gobierno de Ollanta Humala. | Fuente: Andina

El exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, expresó su rechazo al pedido de prisión preventiva que presentó la fiscal Geovana Mori, contra él, la exprimera dama Nadine Heredia y el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, por el caso Gasoducto Sur Peruano.

A través de un comunicado, el exministro aseguró que las acusaciones en su contra no tienen sustento y que durante su gestión durante el Gobierno del expresidente Ollanta Humala, no transgredió la ley ni tuvo injerencia en el proceso para llevar adelante el concurso del Gasoducto.

“Mi actuación como ministro se enmarcó en el objetivo político de sacar adelante un proyecto necesario para el desarrollo de nuestro país. Rechazo tajantemente el pedido formulado por la Fiscalía”, comentó.

En esa línea, sostuvo que podía probar que en los 3 años de investigación no ha obstaculizado la justicia y ha cumplido con asistir a todas las citaciones de la Fiscalía y el Congreso, donde ha brindado su testimonio con “la mejor disposición y transparencia”.

Agregó que cuenta con arraigo en nuestro país y que actualmente trabaja como profesor universitario y consultor internacional. También dijo que continuará colaborando con las autoridades.

“Es fácil constar que no existe ninguna razón o fundamento serio para que el Poder Judicial acepte el pedido fiscal de prisión preventiva. Esto no quiere decir en absoluto, que no seguiré colaborando con la justicia”, dijo.

