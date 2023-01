El magistrado aseguró que el Tribunal constitucional no puede desatender una orden judicial. | Fuente: RPP Noticias

El juez Eloy Espinosa-Saldaña se pronunció este martes respecto de la acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la ONG Flora Tristán y un grupo de juristas contra el Congreso para anular la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el magistrado aseguró que dicha acción de amparo está acompañada de una medida cautelar, lo que implicaría que el proceso de elección quede paralizado mientras no se resuelva la acción de amparo. Agregó que si el juez acepta esta medida, el Tribunal Constitucional deberá aceptar.

“Lo más delicado no es el planteamiento del amparo, sino que lo que se está planteando es una medida cautelar. Entonces lo que ya se ha planteado, tengo entendido, es un amparo con una medida cautelar de suspensión del procedimiento del día 30. El mandato de una medida cautelar tomada por un juez de un Tribunal Constitucional o un juez del Poder Judicial es de cumplimiento ineludible”, sostuvo.

Sobre evaluación de hábeas corpus

Espinosa-Saldaña también se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la solicitud del magistrado José Luis Sardón, para postergar la audiencia de evaluación del hábeas corpus para anular la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

Según explicó, esta decisión se dio pues deben cumplir con sus funciones mientras representen a ese organismo constitucional.

“Lo que no podemos hacer es dejar de impartir justicia, no le podemos decir a alguien cuya libertad, cuya propiedad, cuya dignidad está en riesgo: sabe que como no sabemos hasta dónde vamos a llegar en nuestro mandato, dejemos congelados los procesos y veremos cuándo los resolvemos”, sostuvo.

