Elvia Barrios Alvarado asume la presidencia del Poder Judicial. Su elección marca un nuevo hito histórico de la presencia de la mujer en puestos de liderazgo en las instituciones del Estado. La destacada magistrada es integrante titular de la Corte Suprema de Justicia desde el 2011.

La jueza cuenta con amplia experiencia en el Poder Judicial, desempeñó labores como Vocal Superior de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Asimismo, fue presidenta de la Sala Penal Corporativa para procesos ordinarios con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Antes de ser nombrada jueza titular en el 2011, había desempeñado el cargo de juez supremo provisional – Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Barrios es graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con estudios de Maestría y Doctorado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres.

En el año 2014, representó al Poder Judicial en Viena­ Austria, ante las Naciones Unidas contra la Corrupción. Del 2012 a 2013, fue presidenta de la Red Latinoamericana de Jueces – REDLAJ, asociación internacional que agrupa a magistrados de 19 países. Es presidenta de la Asociación Nacional de Juezas.

Dentro del Poder Judicial ha destacado por encabezar la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. En el 2018, fue distinguida como una de 16 defensores en el ámbito de la lucha contra la violencia de género por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

“Mi objetivo es hacer que nuestro sistema de justicia sea más inclusivo fortaleciendo su credibilidad y la confianza de la gente para erradicar la violencia de género. Pero un error común sobre la violencia es que la ley por sí sola puede resolver este problema. Si las personas no internalizan la realidad social de las mujeres, si no visualizamos las grandes y múltiples formas de violencia que existen en nuestro entorno, no vamos a lograr un gran cambio. Todos los ciudadanos deben participar en la lucha contra la violencia de la mujer, desde el hogar, desde el sistema educativo y desde las organizaciones públicas. Es hora de deconstruir los estereotipos que sustentan la violencia”, remarcó Barrios.

