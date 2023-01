Defensa de Keiko Fujimori presentó solicitud a juez para poder retomar sus viajes por campaña electoral

La candidata presidencial de Fuerza Popular debe pedir permiso al Poder Judicial para realizar viajes al interior del país, debido a las restricciones por la investigación en su contra. | Fuente: Andina

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó este miércoles que su defensa legal ha presentado un recurso para que pueda realizar viajes a todas las regiones del país, como parte de su campaña para la segunda vuelta de la Elecciones Generales 2021.

Actualmente, la lideresa del fujimorismo tiene libertad con restricciones, en el marco de la investigación que le realiza la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción a la justicia.

Sin embargo, el 21 de marzo pasado dijo haber recibido una resolución judicial que señalaba que ya no podría realizar viajes por el país.

Ante esta situación y tras los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que confirman su presencia en el balotaje junto a Pedro Castillo, la candidata presidencial dijo haber presentado este documento para poder difundir su mensaje y propuestas.

“A partir de ahora lo que me toca es salir a tocar puertas y corazones para aquellos que todavía no confían en mi candidatura, pero como todos ustedes saben, yo no puedo viajar si no tengo el permiso del juez Zúñiga. Es por eso que hoy hemos presentado con mi defensa una solicitud para poder iniciar mis viajes a todas las regiones de nuestro país”, dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, la candidata de Fuerza Popular dijo esperar que la decisión sobre esta solicitud sea atendida con celeridad, a fin de que pueda continuar con su campaña para la segunda vuelta de los comicios.

Viajes previos durante campaña

Durante la primera parte de la campaña presidencial, Keiko Fujimori realizó una serie de viajes a diversas zonas del país, los cuales contaron con una autorización judicial previa.

Sin embargo, la Corte Superior de Justicia informó que el pasado 16 de marzo la abogada de la candidata presidencial solicitó modificar la regla de conducta de prohibición de viajar sin autorización judicial previa, para solo informar sobre sus salidas y retornos a Lima.

Luego, el 21 de marzo, la defensa pidió realizar una serie de viajes hasta el 12 de abril a diversas ciudades del país. Al respecto, la Corte Superior de Justicia decidió “decretar reserva” a este trámite hasta que se resuelva la recusación formulada contra el juez Víctor Zúñiga Urday por parte de una persona investigada en el caso.

