César Nakazaki es abogado de Edwin Oviedo. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El abogado César Nakazaki, defensor legal del empresario Edwin Oviedo, señaló que el colaborador eficaz en el caso 'Los Wachiturros de Tumán', organización que habría sido creada por Oviedo para mantener la dirección de la azucarera Tumán y beneficiarse económicamente, no acusa al exdirigente deportivo como autor mediato de la muerte de dos extrabajadores.

"El colaborador no señala que fueron dirigentes. Tendría que probarse que Oviedo dio orden de matar, el testigo colaborador no lo dice, por eso el fiscal está buscando que ese testigo no pueda ser interrogado en juicio. Entre la historia de la Fiscalía y el testimonio de su única prueba, que es el colaborador, hay una gran diferencia", dijo a RPP Noticias.

Respecto a los más de 100 elementos de convicción en este caso anunciados por el fiscal Juan Carrasco, a cargo de esta investigación, el abogado precisó que se trata de 108, de los cuales 107 son relacionados a "temas periféricos" y en el único respecto a las muertes "no menciona que son dirigentes y menos menciona a Edwin Oviedo".

"Entre el mismo testigo colaborador y la acusación hay una absoluta diferencia", señaló tras precisar que, según la ley, el testimonio de un colaborar sirve para abrir procesos e investigar, pero no para sustentar una prisión preventiva o una sentencia condenatoria.

Espera que enfrente procesos en libertad

En otro momento, el abogado César Nakazaki se mostró optimista con el resultado de la casación que fue admitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para revisar los 18 meses de prisión preventiva que se le dictaron por el caso 'Los Wachiturros de Tumán'.

"Lo inmediato es que esperamos recuperar la libertad de Edwin Oviedo para que él en libertad pueda enfrentar estos dos juicios que calculamos para el mes de agosto", señaló.

Nakazaki expresó su confianza en que la Corte Suprema "compruebe que hay una detención arbitraria" al calificar de ilegal que la prisión preventiva contra Oviedo fue solicitada en un proceso penal en el exdirigente deportivo no era parte.

