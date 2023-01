Eloy Espinosa-Saldaña dijo que es competencia del Tribunal Constitucional decidir qué magistrado se va y que no hay una regla de antigüedad. | Fuente: RPP Noticias

Este viernes, el segundo vicepresidente de la Comisión Permanente, Salvador Heresi, dijo que su grupo de trabajo recusará a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma. El congresista señala que estos magistrados adelantaron su opinión respecto a la acción competencial que presentará el titular de esa mesa de trabajo, Pedro Olaechea. Al respecto, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña negó que haya adelantado su opinión respecto al tema. “En realidad cuando un juez me signa todas las exposiciones sobre el caso, lo que hace es describir qué posibles problemas pueden haber de legitimidad, quién puede plantear la demanda o contra quién se puede plantear la demanda. Eso no es adelantar opinión. Está diciendo cuáles son los planteamientos de la demanda”, dijo en Nada está dicho por RPP.

“Cuando se habla de adelanto de opinión es cuando tengo un caso jurisdiccional en el cual voy en el fondo de la controversia o elementos de la controversia”, aclaró Espinosa-Saldaña. “No he dicho en ningún momento que el Congreso está disuelto o está mal disuelto, ni que esto sea un golpe de Estado. Yo no he dicho eso. Yo he presentado los problemas para la interposición de una demanda y eso está muy lejos de ser un adelanto de opinión”.

Ortiz de Zevallos no puede entrar al TC aún

El miembro del Tribunal Constitucional también comentó sobre la exigencia de Gonzalo Ortiz de Zevallos por pertenecer al tribunal. Aseguró que lo que le falta al electo nuevo magistrado del TC es el nombramiento.

“No hay nombramiento. Ahora el congreso está disuelto. Entonces si nosotros resolviéramos que el Congreso está mal disuelto, volvería (a sus funciones). No podemos decir que una lógica de pronunciamiento está completa cuando no lo está”, afirmó.

Dijo que esta es la primera vez en la historia del Tribunal Constitucional que ocurre un caso similar y afirmó que no existe ni “ha existido algo que dice: ‘fulano entra, porque sale zutano’”.

Te sugerimos leer