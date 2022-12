Dionisio Romero, presidente del directorio de Credicorp. | Fuente: Foto: Andina

El presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, reveló esta mañana en su declaración ante el fiscal José Domingo Pérez un aporte en efectivo por 3,65 millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori con Fuerza 2011 -hoy Fuerza Popular- para las elecciones presidenciales de ese año. A través de un comunicado, el empresario precisó, no obstante, que con esta donación "no incurrió en ninguna responsabilidad legal".

En la carta dirigida a los colaboradores de las empresas de la corporación, Romero Paoletti recordó que por esa época el candidato Ollanta Humala "recogió" los "esfuerzos" de Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, de "expandir el nefasto chavismo". En ese sentido, mencionó que "era responsabilidad de Credicorp apoyar la alternativa política que tenía las mayores posibilidades de enfrentar la amenaza de que el Perú sufriese el destino de Venezuela".

"Así, entre finales del 2010 y el 2011, en momentos diferentes de las dos vueltas del proceso electoral, Credicorp Ltd. realizó varios aportes a Fuerza Popular que totalizaron US$3,65 millones. Fue, sin duda, una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del chavismo", relató.

Asimismo, justificó la decisión de la empresa de no hacer pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante ni después de la campaña, por una "gran preocupación" que tenían "por las represalias que podían tonar una opción política asociada con el chavismo". Sin embargo, recordó que, en agosto del 2015, cuando el entonces presidente Ollanta Humala "ya se había distanciado de Chávez y el Perú vivía circunstancias más estables", el gerente de Credicorp, Walter Bayly, informó sobre estos aportes.

"En el tiempo transcurrido he reflexionado en varias ocasiones sobre nuestras decisiones y siempre he llegado a la misma conclusión: hacer estos aportes a Fuerza 2011 fue la decisión responsable ante una amenaza como la que representaba el chavismo para los peruanos y la economía del Perú", señaló.

Del mismo modo, mencionó que en el 2016 tres subsidiarias de Credicorp y su familia aportaron alrededor de US$650 mil a las campañas de Peruanos por el Kambio, de Pedro Pablo Kuczynski, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, en diferentes momentos de la primera y segunda vuelta, por considerar que "promovían el modelo de desarrollo económico y social".

