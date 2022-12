Martha Chávez asegura que Keiko fue 'leal' al no revelar el nombre del empresario que aportó a su campaña del 2011. | Fuente: Andina

“Mire cómo están cientos de aportantes de Fuerza Popular del 2011 y 2016 siendo procesados. ¿Usted cree que alguien en su sano juicio va a dar 1 sol para la campaña del 2020, del 2021 o en adelante? No, se ha cumplido el temor de los empresarios de que terminan por hostigarlos. Si hubiera falsos aportantes eso sería una falta administrativa”, señaló la excongresista fujimorista Martha Chávez en declaraciones a RPP Noticias, antes de ingresar a la Sala Penal para la audiencia que revisará la inclusión de Fuerza Popular en la investigación a Keiko Fujimori.

Esto luego de que este lunes 18 de noviembre, el presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero revelara en su declaración ante el fiscal José Domingo Pérez un aporte realizado a la campaña del 2011 de Keiko Fujimori por un monto de 3,65 millones de dólares que fueron entregados en efectivo.

Martha Chávez aseguró que, en el 2011, el partido fujimorista informó a la ONPE sobre el aporte, sin embargo, se mantuvo en secreto la identidad de Romero para evitar represalias en su contra.

“(…) Había aportes de personas que no querían ser identificadas. Son aportes totalmente lícitos, que además ayer ha precisado muy bien el señor Romero Paoletti, han sido acreditados en los balances de la empresa. Están debidamente auditados por empresas auditoras de prestigio”, señaló y agregó que el monto implica para el conglomerado de empresas el 0.2% de su gasto anual. Por otro lado, destacó que Fujimori Higuchi haya “honrado” su promesa.

“Ha sido leal a una promesa que le hizo a un empresario de que no se identifique para evitarle represalias. Keiko ha asumido y ha sido leal a ese compromiso e indebidamente está pagando con cárcel. Las personas no tienen que estar en la cárcel porque le da la gana a un fiscal. No hay ningún elemento que pruebe que Fuerza Popular haya recibido un financiamiento ilícito”, comentó y añadió que, si hubiera existido un delito, de todos modos este habría prescrito.

Finalmente, al ser consultada sobre el testimonio de Jorge Yoshiyama —quien en su declaración ante el equipo especial Lava Jato reiteró que Keiko Fujimori le pidió a su tío que se oculten los aportes de Odebrecht a su campaña—, Chávez aseguró que se trata de “meras especulaciones”.

“No se ha probado una pizca de que haya existido un aporte de Odebrecht. El fiscal se basa en recortes periodísticos donde no se atribuye ninguna fuente. Son meras especulaciones, no hay una pericia contable, no hay una sentencia que pueda significar que la información periodística sea verdadera. Eso es lo que vamos a pedirle al señor juez de investigación preparatoria que tenga en cuenta”, finalizó.

Martha Chávez declara a las afueras de la Sala Penal. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer