Daniel Salaverry fue congresista por La Libertad entre 2016 y 2019. Fue vocero de la bancada de Fuerza Popular (2017-18) y presidente de la Mesa Directiva del Congreso entre 2018 y 2019, periodo durante el cual renuncio al grupo fujimoristsa. | Fuente: Andina

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry aseguró ser “el más interesado” en que se investigue el caso de presunto peculado por el cual la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó este jueves una denuncia constitucional en su contra. En diálogo con RPP Noticias, el exparlamentario negó las imputaciones en su contra y dijo que seguirá colaborado con las investigaciones del Ministerio Público.

“Lo que se me quiere imputar, equivocadamente, es que no he sustentado los recursos que le entregan a los congresistas por su semana de representación, con boletas o con facturas. Eso cambió en el 2017”, dijo Daniel Salaverry en el programa Nada Está Dicho. “A partir del 2017, no solo a mí, a los 130 congresistas les descuentan el impuesto a la renta de ese dinero, por lo que pasa a ser un dinero que no tiene que ser sustentado ni con boleta ni con facturas”.

Asegura colaborar con las investigaciones

El exvocero de la bancada de Fuerza Popular agregó que también se le quiere imputar una supuesta falsedad en los informes de dichos gastos, que supuestamente tienen una firma falsa suya. Al respecto, aseguró que ya se hizo un peritaje que corrobora que él no firmó ese documento y que, ante la Fiscalía, los extrabajadores de su despacho congresal también han negado haber hecho dichos informes.

La denuncia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Daniel Salaverry es por los presuntos delitos de peculado doloso por apropiación y falsedad ideológica.

“Yo estoy de acuerdo con que la Fiscal de la Nación quiera investigar, yo soy el más interesado en que esto se investigue y se aclare para determinar de dónde salieron esos informes y quiénes los elaboraron”, declaró. “Es parte de la función de la Fiscal de la Nación, está haciendo su trabajo. Es por eso que yo, desde el primer día, estoy colaborando con las investigaciones”, agregó.

Denuncias contra excongresistas

La denuncia de la fiscal Zoraida Ávalos contra Daniel Salaverry es por los presuntos delitos de peculado doloso por apropiación y falsedad ideológica. Según el documento al que tuvo acceso RPP Noticias, al expresidente del Congreso se le imputa haberse apropiado del presupuesto destinado a gastos de representación y de presentar informes con datos falsos en relación a actividades oficiales que habría realizado en enero, febrero y diciembre del año 2017 y en los meses de enero, febrero y marzo del 2018.

Esta semana, la jefa del Ministerio Público también ha presentado denuncias constitucionales contra otros integrantes del Congreso entre el 2016 y el 2009. Entre estos están Héctor Becerril y Marvin Palma, excompañeros de Daniel Salaverry en la bancada de Fuerza Popular, el aprista Javier Velásquez Quesquén y el ex Frente Amplio Jorge Castro. También se presentaron tres denuncias contra Édgar Alarcón, excontralor y actual miembro del Parlamento.

