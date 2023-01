Edwin Licona, exgobernador regional de Cusco. | Fuente: Foto: Andina

El próximo 27 junio el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco evaluará el pedido de 8 meses de prisión preventiva hecho por la Fiscalía contra el exgobernador regional de Cusco Edwin Licona, acusado de haber adjudicado obras de descolmatación de ríos "fantasmas" a 19 empresas en el 2016. El pedido también alcanza a la empresaria Janet Castro Chura.

A la exautoridad y a otros exfuncionarios ediles se les investiga por el presunto delito de cohecho pasivo. En declaraciones a la prensa el procurador Anticorrupción de Cusco José María Gavancho Ninantay explicó que el caso se centra en el gasto de 11 millones de soles para la descolmatación de ríos que no se habría realizado.

"El presupuesto habría salido mediante proveedores del Gobierno Regional del Cusco y dentro de esos proveedores se le imputaba a la señora Janet Castro Chura, que por intermedio de ella estaría saliendo el presupuesto de descolmatación (…) La señora Chura en una de las comunicaciones le dice (a Licona) '¿Me van a dar o no me van a dar trabajo, por algo yo pagué mi diezmo por anticipado?'. A raíz de esa declaración la Procuraduría planteó la ampliación de la investigación por el delito de cohecho pasivo y cohecho activo", detalló.

José María Gavancho Ninantay, procurador Anticorrupción de Cusco. | Fuente: RPP Noticias

El procurador Anticorrupción de Cusco se mostró confiado en la existencia de elementos para lograr que se dicte la prisión preventiva, aunque calificó como una decisión "muy tardía" lo hecho por la Fiscalía. En su opinión, esta medida debió ser tomada desde el inicio de la investigación, en marzo del 2017.

"En temas de prisión preventiva tiene que ser en el debido tiempo. Ahora el señor ya no está en funciones, no sabemos si se encuentra en Cusco o no, pero ya veremos si concurre o no a la audiencia de prisión preventiva que se desarrollará el día 27 como se ha programado", señaló.

