Corte Suprema confirma fallo que rechaza archivar investigación a Cesar Hinostroza por cohecho pasivo especifico

Cesar Hinostroza aún se encuentra en España, hasta que se inicie la extradición. | Fuente: Andina

El ex juez supremo, Cesar Hinostroza, seguirá afrontando la investigación preparatoria que se le inició por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Esto debido a que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema rechazó, en segunda instancia, el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó su defensa legal, para que se archive, de manera definitiva, esta investigación preparatoria.

El Tribunal Supremo confirmó la decisión del Juez Supremo Hugo Núñez Julca quien, en primera instancia, declaró infundado este recurso judicial. La Fiscalía Suprema investiga a César Hinostroza, en su entonces condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, por,supuestamente, haber recibido cenas gratuitas en un restaurante del empresario Salvador Ricci a cambio de designar a una persona de su confianza como juez supernumeraria en el Cuarto Juzgado Penal del 'Primer puerto' para que se avocara al conocimiento de un proceso que era de interés de dicho empresario.

La defensa legal de Hinostroza Pariachi sostuvo que en este caso se vulneró las garantías del debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales al anotar que el exmagistrado no tenía competencia para conocer ningún asunto relacionado a dicho empresario y que la mencionada designación obedeció a una necesidad de servicio que requería la Corte del Callao.

No obstante, la sala suprema concluyó que el análisis realizado por la defensa legal del ahora ex juez supremo no se adecua a la naturaleza de una excepción de improcedencia de acción por lo que debe confirmarse el rechazo de este recurso.

