Mark Vito Villanella pidió en un video público que su esposa, la encarcelada lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, salga de prisión. Ella se encuentra recluida desde enero en el penal de mujeres de Chorrillos para cumplir con una prisión preventiva por 15 meses.

““Tras cuatro largos años hemos enfrentando una investigación que ha sido la peor pesadilla y cada día es peor. A mí y a mis hijos nos han quitado a Keiko tres veces. Hoy, no voy a hablar de su proceso o su inocencia, solo quiero que me escuchen un momento sobre su vida corre grave peligro. Por estar injustamente presa no le da derecho a poner su vida en riesgo, no pido un trato preferente de ninguna manera. solo pido que su caso como el de muchas personas privadas de su libertad sea revisado”, dijo Villanella en el video.

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, ha ingresado una solicitud de cese de prisión preventiva para la lideresa fujimorista por riesgo de coronavirus. El juez Roger Santos Benites convocó a la audiencia para evaluar este pedido para el martes 21 de abril a las 09:00 a.m., de forma presencial. La propia Fujimori podrá participar a través de una videoconferencia desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Villanella señala en su video que Fujimori padece de una arritmia cardíaca, además de hipertensión, factores que la incluyen en la población en riesgo de padecer complicaciones en caso resultara contagiada de COVID-19.

