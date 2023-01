El fiscal Rafel Vela (centro) dirige al Equipo Especial Lava Jato, entre cuyos integrantes está José Domingo Pérez (segundo de izquierda a derecha) | Fuente: Andina

Los avances del caso Odebrecht en el Perú se han visto suspendidos por el estado de emergencia decretado por el Gobierno para contener el brote de conoravirus. Las investigaciones a expresidentes, excongresistas, exgobernadores, exministros y otras personalidades vinculadas a la política se han detenido momentáneamente debido a que el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía ha suspendido sus labores y a que el Poder Judicial ha suspendido la realización de audiencias como mínimo hasta el 31 de marzo.

Hasta el 15 de marzo de este año, día en que se dictó el estado de emergencia, los diversos casos venían avanzando en distintos niveles y en distintas etapas. La mayoría están todavía dentro del plazo de investigación preparatoria, en algunos ya estaba por presentarse la acusación y al menos en un caso, se preveía el inicio del juicio para los próximos meses, plazo que podría prorrogarse a raíz del COVID-19. RPP Noticias hizo un repaso del estado en que sorprendió a las investigaciones la lucha contra la pandemia.

1. CASO APORTES AL PARTIDO NACIONALISTA: EN CONTROL DE ACUSACIÓN

Se trata del caso más avanzado de los que maneja el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía. Está a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, quien ya culminó su investigación y presentó en mayo del 2019 su acusación, en la que pide 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala y 26 años para la ex primera dama Nadine Heredia por el delito de lavado de activos, entre otros acusados. El caso está en la etapa intermedia: el control de acusación.

Esta es la fase previa al juicio, en la que el juez de investigación preparatoria (en este caso Richard Concepción Carhuancho) evalúa la admisión de la acusación, pruebas y testigos presentados por la Fiscalía y la defensa. Esta fase comenzó en julio del 2019 y las partes involucradas estimaban que iba a terminar este abril, para un eventual inicio del juicio en junio o julio. Es posible que estas estimaciones se modifiquen a raíz del estado de emergencia. De hecho, para este martes 17 y jueves 19 de marzo estaban previstas dos audiencias de control de acusación, las cuales no se pudieron realizar.

Ollanta Humala y Nadine Heredia también están involucrados en otros casos, como los del 'Club de la Construcción' y el del Gasoducto del Sur | Fuente: Andina

2. CASO CARRETERA INTEROCEÁNICA: EN INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

En este caso se investiga la presunta coima de más de 20 millones de dólares que Odebrecht ha admitido haberle pagado al expresidente Alejandro Toledo. Fue iniciado por el fiscal Hamilton Castro del anterior Equipo Especial Lava Jato y hoy está a cargo del fiscal José Domingo Pérez. La investigación preparatoria inició el 3 de febrero del 2017 (época en la que se pidió la prisión preventiva contra Toledo) y el plazo de investigación se venció el 4 de febrero de este año.

Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez solicitó tres meses adicionales para investigar, pedido que le fue concedido por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien también es el magistrado encargado de la etapa preparatoria de este caso. El nuevo plazo –al menos antes de estado de emergencia- iba a vencerse el 4 de junio del 2020. En este periodo se tenía previsto realizar audiencias judiciales vinculadas al caso, así como interrogatorios fiscales a testigos como Nelson Shack, Luis Nava y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien tiene impedimento de salida del país hasta que declare por este caso.

Alejandro Toledo enfrenta un procedo de extradición de los Estados Unidos, por el que ya tiene una orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en el 2017. Por este proceso, esté en una prisión de California, de la que se prevé que salga en los próximos días por decisión de la Justicia estadounidense ante el riesgo de que contraiga el coronavirus. | Fuente: Andina

3. CASO KEIKO FUJIMORI: EN INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

El caso de Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por 15 meses desde el pasado 28 de enero, sigue dentro del plazo de 36 meses de investigación preparatoria que se cuenta desde octubre del 2018. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez –quien también dirige esta investigación- estimó durante las audiencias por este pedido que la investigación iba a concluir en dos meses, es decir, a fines de marzo. En su orden de prisión preventiva, el juez de investigación preparatoria de este caso, Víctor Zuñiga, consideró que el control de acusación y el juicio oral tomarían 5 y 8 meses, respectivamente.

Previo al estado de emergencia, además, estaba pendiente la programación de la audiencia por la apelación presentada por la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, contra la prisión preventiva, así como otras audiencias dentro de esta etapa, como la de comparecencia con restricciones contra José Chlimper, y otro pedido similar contra la propia Loza y otros abogados.

SIn embargo, la realización de las audiencias venía postergándose por diversos intentos de apartar al juez Zúñiga del caso a través de recusaciones, las cuales impedían al magistrado a pronunciarse sobre estos pedidos hasta que sean resueltas por una instancia superior. Estaban pendientes, además, interrogatorios y pericias a realizarse de parte de la Fiscalía.

Keiko Fujimori volvió a cumplir prisión preventiva el pasado 28 de enero, luego de haber salido en libertad por orden del Tribunal Constitucional. Antes ya había estado unos 13 meses en esta condición, también por la investigación del caso Odebrecht, | Fuente: Andina

4. CASO METRO DE LIMA: EN CONTROL DE ACUSACIÓN

El caso Metro de Lima es uno de los cuatro en los que Odebrecht admitió haber pagado sobornos a través del acuerdo de colaboración eficaz firmado con la Fiscalía en febrero del 2019. El fiscal José Domingo Pérez ya presentó dos acusaciones: una primera por el delito de lavado de activos en la que pide 25 años y 10 meses de prisión contra el exviceministro Jorge Cuba y otros exfuncionarios; y una segunda por delitos de corrupción presentada en octubre, en la que pide entre 11 y 12 años de prisión para los acusados.

A pesar de esto, el control de acusación no ha podido avanzar desde agosto del año pasado debido a que el Poder Judicial aún debe terminar de resolver si se acumulan o no ambas acusaciones, además de las múltiples recusaciones presentadas por las defensas de los acusados contra el juez de investigación preparatoria de este caso: Richard Concepción Carhuancho. La semana previa al estado de emergencia, el juez no pudo realizar una audiencia debido a una nueva recusación y señaló que el caso está “paralizado” por esta situación.

Jorge Cuba salió de prisión para cumplir arresto domiciliario a fines del años pasado por exceso de prisión preventiva. Desde entonces, venía acudiendo cada viernes ante el juez Richard Concepción Carhuancho para justificar sus actividades. | Fuente: Andina

5. CASO GASODUCTO DEL SUR: EN INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

En este caso, la fiscal Geovanna Mori investiga Nadine Heredia, a exministros del Gobierno de Ollanta Humala y a otros exfuncionarios por supuestamente favorecer a Odebrecht en la concesión del Gasoducto Sur Peruano. La representante del Equipo Especial Lava Jato formalizó la investigación por este caso a inicios de marzo y el pasado miércoles, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Heredia y los exministros Eleodoro Mayorga y Luis Castilla. La audiencia para ver el pedido iba a realizare el pasado lunes 16 de marzo, pero el estado de emergencia lo impidió.

6. OTROS CASOS

-Caso Westfield: en investigación preparatoria

El fiscal José Domingo Pérez investiga un presunto favorecimiento del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, durante su etapa de ministro del Gobierno de Alejandro Toledo, a favor de Odebrecht. PPK cumple arresto domiciliario por la investigación, mientras que su exsocio Gerardo Sepúlveda tiene comparecencia con restricciones y estaba por programarse para estos días la audiencia de apelación en la que Fiscalía busca que se le imponga prisión preventiva.

-Caso Luis Castañeda: en investigación preparatoria

La fiscal Milagros Salazar formalizó su investigación contra el exalcalde de Lima en febrero del año pasado y solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra. La juez María Álvarez Camacho le impuso esta medida, pero por 24 meses. Sin embargo, la Sala de Apelaciones Anticorrupción le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario poco antes de la declaratoria del estado de emergencia.

Luis Castañeda pasó casi un mes en prisión preventiva antes de que la Sala de Apelaciones del Sistema Anticorrupción le cambie esta medida por arresto domiciliario. | Fuente: Andina

-Caso Susana Villarán: en investigación preparatoria

La investigación contra la exalcaldesa de Lima es dirigida por el fiscal Carlos Puma, quien logró que el juez Jorge Chávez Tamariz le dicte 18 meses de prisión preventiva en mayo del año pasado. La Sala de Apelaciones luego le amplió el plazo a 24 meses. En febrero de este año, su defensa buscó su liberación a través de un habeas corpus, pero el pedido fue denegado

-Caso César Villanueva: en investigación preparatoria

El expresidente del Consejo de Ministros cumple 18 meses de prisión preventiva desde diciembre del año pasado por este caso, en el que el fiscal Germán Juárez Atoche le imputa haber recibido dinero ilícito de Odebrecht para favorecerlos con la concesión de la carretera San José de Sisa cuando era gobernador regional de San Martín.

Su prisión preventiva fue ratificada en segunda instancia y a inicios de marzo, se le negó un pedido para cambiarla por arresto domiciliaria. Ya dentro del estado de emergencia, su defensa presentó un habeas corpus para que sea internado en una clínica por su estado de salud y por el riesgo de coronavirus. La Fiscalía ha estimado que la acusación podría estar lista para mediados de año.

César Villanueva busca ser atendido en una clínica por sus problemas de salud y por el riesgo de contraer coronavirus. El ex primer ministro cumple prisión preventiva desde diciembre del año pasado. | Fuente: Andina

-Caso Yehude Simon: en investigación preparatoria

El fiscal José Domingo Pérez investiga al ex presidente del Consejo de Ministros por supuestamente haber recibido aportes de campaña de Odebrecht a cambio de favorecerlos con el proyecto Olmos cuando era gobernador regional de Lambayeque. El Ministerio Público logró su detención preliminar el pasado 24 de febrero y luego solicitó 36 meses de prisión preventiva a inicios de marzo. Sin embargo, la jueza María Álvarez rechazó el pedido y le impuso comparecencia con restricciones mientras continúan las investigaciones en su contra.

-Caso Costa Verde Callao: en investigación preparatoria

El exgobernador del Callao Felix Moreno es investigado por la fiscal Geovanna Mori por las coimas que Odebrecht ha admitido haber pagado por la concesión de esta obra. El investigado actualmente ya cumple condenas por otros casos vinculados a su gestión en el Callao.

- Caso Club de la Construcciñon: en investigación preparatoria

Germán Juárez Atoche, el fiscal del Equipo Lava Jato a cargo, ha descrito este caso como uno los más complejos que ha tenido en su carrera. Se investiga a un grupo de empresas constructoras peruanas y brasileñas, así como a sus ejecutivos y exfuncionarios, que se repartían obras públicas. El testimonio de un colaborar eficaz revelado en febrero ha implicado a Ollanta Humala y Nadine Heredia como supuestos receptores de dinero de parte de este ‘club’.

-Caso arbitrajes: en investigación preparatoria

Los fiscales Germán Juárez Atoche y Hamilton Montoro investigan en este caso a un grupo de abogados, entre ellos Humberto Abanto, por arbitrajes que presuntamente favorecieron a Odebrecht de forma irregular. Actualmente, el caso sigue en investigación preparatoria y está pendiente de resolverse un recurso presentado por un grupo de los investigados ante la Corte Suprema para que se les levanten las medidas impuestas de restricción en su contra.

