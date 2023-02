Fiscalía pide postergar audiencia de apelación de Keiko Fujimori hasta que termine la cuarentena

Keiko Fujimori | Fuente: Andina

La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial postergar la audiencia de apelación de Keiko Fujimori para revisar la orden de prisión preventiva en su contra, la cual está programada para este jueves. Según fuentes de RPP Noticias, el fiscal Rafael Vela, jefe del Equipo Especial Lava Jato, comunicó también que los representantes del Ministerio Público no asistirán a la citación virtual para este debate hasta que termine el aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

El argumento de la Fiscalía, que había sido adelantado por Rafael Vela en la entrevista que dio este jueves a Ampliación de Noticias, es que para revisar esta apelación en este momento ellos tendrían que desplazarse físicamente hasta la Fiscalía para revisar los documentos del caso y presentar sus argumentos ante los jueces. Esto no se puede hacer porque no están autorizados para romper el aislamiento social obligatorio por este motivo y porque pondría en riesgo la salud del personal Ministerio Público.

La solicitud del fiscal superior fue enviada a la Sala de Apelaciones que programó la audiencia para evaluar el pedido. "Se reitera nuestra pretensión de posponer la convocatoria de audiencia de apelación de auto de prisión preventiva hasta el levantamiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena), ya que de no producirse ello; este Superior Despacho Fiscal en el ámbito de su autonomía e independencia fiscal, no concurrirá a la audiencia convocada, por las razones expuestas en el presente escrito, debiéndose tener por justificada nuestra inconcurrencia en ese sentido", explica Rafal Vela en el documento firmado al que tuvo acceso RPP.

Primera y última página del documento enviado por el fiscal Rafael Vela a la Sala de Apelaciones

Dos pedidos para liberar a Keiko Fujimori

En caso la audiencia virtual se realice mañana como está programada, el representante del Ministerio Público no asisitirá. Sin la participación de esta parte, la audiencia para revisar la apelación de Keiko Fujimori no podría instalarse. La posición de la Fiscalía, según pudo conocer RPP, también considera que al existir un pedido hecho en paralelo por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular para que cese su prisión preventiva, ella no está desprotegida ante la Justicia en caso se postergue la audiencia de apelación.

La semana pasada, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, informó sobre la programación de la audiencia virtual de apelación para este jueves y sobre el pedido que presentó para que la excandidata presidencial sea liberada por riesgo de coronavirus, cuya audiencia se programó para el pasado martes. Esta audiencia, sin embargo, se tuvo que postergar porque el juez de turno, Richard Concepción Carhuancho, había sido apartado del caso previamente y dispuso que otro magistrado lo resuelva. El Poder Judicial aún no programa una nueva fecha o asigna un nuevo juez para que evalúe la solicitud.

