El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, consideró necesario que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) publique un informe situacional sobre las condiciones carcelarias de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de otros internos que consideren que su salud está en riesgo ante la pandemia de la COVID-19.

"Tenemos entendido que la señora Fujimori tiene unas condiciones de cierto grado de aislamiento y por esa razón el INPE es quien tiene una posición privilegiada respecto a cómo es que las condiciones carcelarias pueden generar un riesgo para la vida y la salud de la señora Fujimori", señaló en diálogo con RPP Noticias.

Adicionalmente a esto, Vela señaló que la condición médica de la excandidata presidencial también debe someterse a un informe pericial-médico para determinar si tiene una enfermedad preexistente que también "pudiera acrecentar su riesgo de ser contagiada y afectar su salud y su vida".

Pese a esto, el fiscal Vela reconoció que el Equipo Especial tiene "una grave controversia" con el Poder Judicial sobre la apelación presentado por Fujimori. En su opinión, esta tiene argumentos que "están completamente ajenas a la situación de emergencia por el COVID-19".

Asimismo, mencionó que el expediente del caso Fujimori cuenta con más de 400 tomos que no están en posesión de la Fiscalía Superior y que para acceder a estos "tendríamos que romper el aislamiento social obligatorio". En ese sentido, consideró necesario que el juez Víctor Zúñiga sea quien vea este caso "y no cualquier otro que no tenga aproximación a los detalles".

