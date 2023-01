Segismundo Suárez, abogado de César Villanueva. | Fuente: RPP

Segismundo Suárez, abogado del expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva Arévalo, informó que este lunes presentó la apelación contra la orden de prisión preventiva por 18 meses contra su defendido.

“El mandato judicial estaba dado, esta firme, lo hemos apelado pero todavia sigue en ejecución”, afirmó en entrevista con Nada Está Dicho en RPP Noticias.

En ese sentido, señaló que la orden de encarcelamiento ha obligado a reprogramar una operación que se iba a llevar a cabo el próximo lunes 23.

“Se estaba programando una operación para extraer los coágulos de sangre, pero esta interrupción (prisión preventiva) no creo que lo permita. Se va a tener que replantear. Antes de una operación hay pruebas, temas quirúrgicos, clínicos que no se van a realizar. Por lo que conversé con la familia no creen que se vaya a llevar a cabo”.

Asimismo, sostuvo que los médicos tratantes del excongresista han declarado que “tiene una situación de alto riesgo” debido a que le detectaron un aneurisma latente, que “puede ocasionarle un accidente cardiovascular”.

No osbtante, señaló que la defensa del expremier no radica en su estado de salud. “La teoria de la fiscalía es que lo hizo para infiltrarse en el equipo especial, nuestra teoría es que lo hizo buscando información”, acotó.

Testimonios de exdirectivos de Odebrecht

De acuerdo con el abogado, Villanueva Arévalo buscó información por su cuenta debido a que la Fiscalía, señaló, no le informó sobre los delitos que se le imputaban.

“Él no había sido citado en ningún momento, pese a que había presentado un escrito y a través de los medios había expresado su voluntad de que se le tome la manifestación y que se allanaba a todo tipo de investigación, y no fue convocado”, refirió.

De otro lado, el abogado exigió que los dichos de los exdirectivos de Odebrecht que han declarado a la Fiscalía peruana sean corroborados, puesto que han dado testimonios contradictorios sobre el caso de Villanueva.

“Si salió dinero por ahí a nombre de César Villanueva, nunca llego a César Villanueva”.

En ese sentido, descartó que el ‘codinome’ “Curriculum Vita” no corresponde a su defendido.

“Para nosotros no era curriculum vita. Ni siqueira era César Villanueva, era todo el tema referido a la carretera… No sé quién será, César Vallejo…”, dijo en son de broma.

