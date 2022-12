La solicitud de prisión preventiva en contra de Villanueva también se extiende a El fiscal Germán Marco Díaz Espinoza. | Fuente: Andina

Un juez evalúa el pedido de prisión preventiva por 18 meses en contra del expremier César Villanueva, a quien se le investiga por el presunto delito de colusión y otros en agravio del Estado.

Segismundo Suárez, abogado de Villanueva, pidió que no se le dicte prisión preventiva a su patrocinado, pues se encuentra grave de salud. "Si no está acá hoy es porque el médico no lo ha autorizado, ayer se ha evidenciado doble infarto cerebral", indicó tras la reanudación de la audiencia.

En consecuencia, pidió que las medidas restrictivas que se tomen no “limiten su libertad” y solicitó que se respete la justicia y el debido proceso.

“Se puede ratificar nuestro pedido para que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva y alternativamente con nuestro despacho, las medidas restrictivas que no limiten su libertad. Comparecencia restringida, si gustan, impedimento de salida reiterando el pedido que ya existe. En su despacho sabrán cómo resolverlo, respetando la presunción de inocencia y considerando que el Ministerio Público no ha presentado una solicitud idónea”, finalizó.

Por su parte, el fiscal Germán Juárez Atoche desmintió la versión del abogado de Villanueva y aseguró que en su diagnóstico no se indica ningún estado grave de salud.

