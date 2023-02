El ex juex supremo respondió ante la denuncia realizada por la fiscal Zoraida Ávalos desde España. | Fuente: Andina

El ex juez supremo, César Hinostroza, respondió desde España a la denuncia interpuesta en su contra ante el Congreso de la República por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos por el delito de cohecho activo.

En un audio compartido a RPP Noticias, Hinostroza, investigado por supuestamente ser el cabecilla de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', afirmó que esta denuncia es "arbitraria y calumniosa".

"Me ha denunciado ante el Congreso a sabiendas que no he cometido delito alguno. Ha citado hechos falsos para forzar presuntamente la existencia del delito. Pido al Congreso que cuando se inicie el antejuicio se cumpla con lo dispuesto en el artículo 89 del Congreso que establece el debido proceso del Parlamento", expresó el investigado.

Hinostroza Pariachi expresó además que Ávalos, al presentar esta denuncia, ha cometido el delito de "abuso de autoridad". La fiscal le imputa al exjuez haber usado su influencia para acelerar el trámite de un proceso judicial que le favorecía con el reintegro de sus remuneraciones homologadas, que ascendía a S/ 1 millón 961 mil, en un presunto intercambio de favores.

Al respecto, Hinostroza señaló que las pruebas presentadas por Ávalos "son falsas". "La fiscal ha adulterado indicios para forzar la denuncia (...) el país está notificado. La Fiscalía está en manos de personas que no ofrecen garantías y que ha claudicado en respetar la ley", respondió.

La denuncia

De acuerdo con la denuncia, en enero de 2018, César Hinostroza habría captado a Hugo Velásquez Zavaleta, juez titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, quien tenía a cargo el mencionado proceso judicial, para conseguir su colaboración en este caso.

El sindicado líder de Los Cuellos Blancos "le habría solicitado, a cambio de un beneficio, acelerar el trámite del proceso judicial en el que era parte procesal y que estaba relacionado con el reintegro de sus remuneraciones homologadas", dice el documento.

A cambio, Hugo Velásquez Zavaleta habría requerido la contratación "de manera irregular" de su hermano, Percy Velásquez Zavaleta, como personal administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao.

