El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, registra llamadas con el exjuez César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y actualmente en España, a la espera de que las autoridades del país europeo terminen de procesar el pedido de extradición al Perú.

El diario Perú.21 denunció este viernes que Lecaros registra hasta cuatro comunicaciones con Hinostroza Pariachi entre enero de 2016 y diciembre de 2017. Según el periódico, uno de los celulares desde donde salieron las llamadas era una línea institucional del Poder Judicial.

Consultado por estas llamadas, el titular del Poder Judicial dijo que probablemente Hinostroza lo buscaba para conocer “algún trámite del Consejo Ejecutivo”. Sin embargo, también dijo no recordar esas comunicaciones: “Son cosas del trabajo, imagínate qué voy a recordar yo si hablé con Hinostroza (...) no recordaba esas llamadas, seguramente me llamaba para saber si estaba en mi oficina”.

Cabe recordar que Lecaros aseguró a RPP Noticias, en una entrevista de agosto del 2019, no tener ninguna relación con el exjuez. Por el contrario, señalo que hubo una cierta rivalidad, por lo que considera que son personas “bastante distantes”.

“Yo jamás fui amigo del señor Hinostroza y puedo garantizar al 100 % que no tengo un vínculo con él, porque nunca he hablado por teléfono por él”, sostuvo en aquella oportunidad.

“Que se investigue”

La fujimorista Milagros Salazar, integrante de la Comisión Permanente, consideró que esta denuncia debe investigarse, aunque reconoció que la existencia de las llamadas “no las podemos utilizar para confirmar si hay algún tipo de vínculo o delito”.

“Se tiene que investigar si es que hay algún elemento. (...) Tiene que haber todo un proceso, se tendrá de dilucidar”, comentó la legisladora de Fuerza Popular.

Cabe mencionar que, según Perú.21, Lecaros también registra llamadas a tres exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

