César Hinostroza permanece en España.

El ministro de Justicia de España, Juan Carlos Ocampo, confirmó que el Consejo de Ministros de ese país acordó este martes la aprobación de la extradición del exjuez supremo César Hinostroza en los mismos términos en los que la Audiencia Nacional se pronunció cuando vio la primera petición en el 2018.

"Hoy hemos acordado la entrega por los delitos que estaban reclamados por la justicia peruana a los efectos de dar cumplimiento a una ley con componente internacional. Está acordada la entrega, ahora habrá que articular los mecanismos, pero no es una decisión ya claramente ejecutiva", señaló en declaraciones recogidas por Canal N.

El representante del gobierno español reconoció que el caso fue "complejo"; no obstante, destacó que, pese a la demora de este trámite, el exjuez supremo, vinculado al caos 'Los Cuellos Blancos del Puerto', se encontraba en libertad "con las cautelas".

Tras conocerse esta decisión, el abogado del Perú en España, Arturo Ventura, explicó que, de ser el caso que la justicia española ordene su extradición, la defensa del suspendido juez supremo puede aún recurrir a una instancia superior, alargando así el proceso.

"Hasta que no haya agotado todos los recursos, sean internos o de casación del Tribunal Europeo, en principio no debería procederse o es previsible que no procedería la extradición. Como digo, es importante que el Consejo de Ministros sea firme en no asilar al señor Hinostroza", dijo Ventura en RPP Noticias.

El abogado indicó que de ser el caso que la defensa de Hinostroza recurra a una instancia superior, este desconoce del tiempo que tomaría en llegar a una decisión. "Si se que si recurriera en una casación, que creo que puede hacer ante el Tribunal Europeo Español, eso obviamente interrumpiría cualquier posibilidad", comentó.

