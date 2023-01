César Hinostroza, exjuez supremo, afronta un proceso de extradición.

El diario El Comercio reveló una conversación entre Beatriz Jerí, directora de Selección y Nombramiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el exjuez César Hinostroza. En el diálogo, ocurrido en mayo del 2018, la funcionaria le solicita preguntas para usarlas en un concurso de magistrados que se llevaría a cabo en junio de ese año.

En el audio, la funcionaria habla al exmagistrado en un tono amical para solicitarle más preguntas para un proceso de selección, algo que fue aceptado por el exmagistrado. Beatriz Jerí tiene el cargo de directora de Selección y Nombramiento de la JNJ desde el 2004, antes de que este organismo reemplazara al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

- Beatriz Jerí (BJ): ¿Aló, Cesitar?- César Hinostroza (CH): Hola, Betty, qué milagro. Acuérdate de tu modesto amigo- BJ: ¿Tú modesto? Qué modesto el supremo…- BJ: Cesitar, ¿puedes hablar?-CH: Sí, te escucho-BJ: Cesitar, el 24 de junio el Consejo nuevamente toma examen y entonces queríamos pedirte…- CH: ¿Hay que enviar preguntas al banco?-BJ: Preguntas para el banco -CH: Ya, ¿lo que la vez pasada te di ya lo han desechado?-BJ: ¿Es que, sabes qué? Había algunas, sí, esas ya la hemos desechado.- BJ: O sea, vamos…tiene que ser más o menos con el nuevo Código Procesal Penal.-CH: Claro, ya, perfecto, entonces con el Nuevo Código, pero el Nuevo Código generalmente es procesal, no es sustantivo.-BJ: ¿Perdón?-CH: Lo sustantivo nunca cambia. El Código Procesal Penal es solamente procesos, derecho procesal penal.-BJ: Claro, pero tú sabes que hacemos en base a casos, ¿no? Eso dime, qué cosas quisieras hacer en el campo penal porque tenemos plazas de juez superior penal y de juez especializado penal.-CH: Yo te he enviado cuatro preguntas de cuatro casos de penal sustantivo y cuatro casos de penal procesal con el Nuevo Código. Yo he mandado cuatro-cuatro, la mitad.-BJ: Ya están publicadas.-CH: Depende de lo que quieran porque no necesariamente lo que yo envío sale en el sorteo del notario. Puede salir de otros y no lo mío. Habría que chequear porque si lo mío no ha salido, sigue sirviendo porque son casos importantes.-BJ: Lo que pasa es que tenemos setenta y tantas plazas de penal…-CH: Ah, ta, necesitas cantidad de material-CJ: Sí.[…]-CJ: Mando mañana con las indicaciones.-BJ: Gracias, Cesítar. Un abrazo, cuídate mucho-CH: Chau, mi hermana.

El Comercio también recuerda que durante el allanamiento al despacho de Hinostroza en el Poder Judicial -en setiembre pasado- se encontró una ficha con los puntajes del abogado Luis Alberto Ayala durante un concurso del CNM para ser nombrado juez el 2016. Al respecto, Jerí negó haber entregado ese documento al exjuez supremo.

En el 2017, según El Comercio, Ayala fue nombrado juez por votación excepcional, pese a que durante el concurso, el CNM detectó en un informe que tenía dos artículos con indicios de plagio. Sobre ese asunto, Jerí respondió que no reportó el caso porque las observaciones solo apuntaron a "que no se observa un trabajo autónomo ni original".

Tras conocerse este caso, César Hinostroza señaló que la conversación con Jerí "no tiene ninguna importancia penal, siquiera de carácter ético ". Agregó que el haber sido consultado por preguntas en su condición de experto en derecho penal "no constituye falta alguna".

