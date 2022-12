César Hinostroza | Fuente: AFP

La Justicia de España accedió al pedido del Perú de extraditar al ex juez supremo César Hinostroza, implicado en el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y el escándalo que sacudió a la justicia peruana en el 2018. De acuerdo con un documento al que tuvo acceso RPP Noticias, las autoridades españolas aceptaron la solicitud por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, pero rechazó hacerlo por organización criminal, con lo que no podrá ser enjuiciado por este presunto delito en el Perú.

El documento señala que el tribunal accedió “en fase jurisdiccional, y sin perjuicio de la última decisión que corresponde al Gobierno de la Nación [de España]”, para que este sea juzgado por los tres delitos previamente mencionados, que están contemplados en el Código Penal Peruano, los cuales “pudieran corresponder con delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario” del Código Penal Español. “No se concede la extradición por los hechos relacionados con el delito de organización criminal”, agrega.

En un comunicado, el Poder Judicial de España señaló con respecto a lo presentado por el Estado peruano que “no parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal, más allá de la familiaridad con la que se trataban los implicados, lógica habida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente pueden ser el origen del prevalimiento en el tráfico de influencias, pero nada más”. También señalan que el Congreso peruano "solo aprobó la imputación por el delito de organización criminal al exmagistrado [Hinostroza], archivándose para el resto de investigados", por lo que conluyen que “parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”.

Abogado de César Hinostroza | Fuente: RPP Noticias

Ambas partes pueden apelar

Arturo Ventura, abogado del Perú en España para el caso de César Hinostroza, consideró que la concesión del pedido de extradición "es positivo" y agregó que se analizarán los motivos por los que rechazó el delito de organización criminal, decisión que se puede apelar. Cuestionado sobre una posible apelación de parte de la defensa del exjuez, dijo que esta tiene un plazo de tres días para presentarla y que estima que la resolución de esta eventual apelación no duraría más de un mes. En caso se la denieguen, explicó, todavía podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional de España.

En diálogo con Ampliación de Noticias, el abogado de César Hinostroza en España, Guillermo Ruiz, dijo que la decisión judicial será apelada y pedirán que se niegue la extradición por todos los cargos. Según él, el cuadernillo de extradición presentado por el Perú "estaba bastante cojo en cuanto a la definición de los hechos. No son los hechos imputados al señor Hinostroza delito en España, por lo que no se le podría entregar". "Los audios [de Hinostroza] que han venido para ser valorados por el tribunal español no permitían entender que existía organización criminal, ni tampoco los hechos descritos literalmente", consideró.

Por su parte, el procurador para el caso de César Hinostroza, Amado Enco, señaló que evalúan apelar la decisión de la justicia española de no extraditar a César Hinostroza por organización criminal. Sobre los motivos del tribunal para esta negativa, señaló que ellos sostienen que en el desarrollo de la imputación de organización criminal, que se plantea en la investigación "del fiscal peruano, el fiscal supremo, hay una descripción bastante génerica que a juicio de las ayutoridades españolas, no se acompaña [con] la suficiente evidencia". Además, dijo que reparan en la decisión del Congreso de no acusar a los exconsejeros del CNM como miembros de la presunta organización criminal.

Amado Enco, procurador designado para la extradición de César Hinostroza. | Fuente: RPP Noticias

Consultado por RPP Noticias, el abogado penalista Carlos Caro señaló que la decisión de la Justicia española con respecto a la extradición de César Hinostroza "está dejando de lado, en parte, la teoría de la Fiscalía peruana, que considera el caso 'Cuellos Blancos' como uno de organización criminal, (...) está reduciendo el ámbito de juzgamiento". El abogado señaló además que los delitos por los que se accedió a extraditarlo "no tienen penas tan altas como podría tenerlo el de organización criminal" y que la decisión puede debilitar el caso en el Perú contra el resto de investigados por este caso de corrupción.

El caso Hinostroza

César Hinostroza está en España desde octubre del 2018. A inicios de ese mes, había fugado del Perú a través de Tumbes cuando tenía impedimento de salida del país por la investigación en su contra. El juez español José de la Mata dictó prisión preventiva en su contra mientras se procese su extradición. Sin embargo, la justicia española le concedió el pasado 11 de abril libertad provisional al exjuez al considerar que su riesgo de fuga había disminuido.

El exjuez es señalado por la Fiscalía peruana como el presunto cabecilla de los 'Cuellos Blancos del Puerto', una presunta red de corrupción judicial que involucró al Poder Judicial, el Ministerio Público y el difunto Consejo Nacional de la Magistratura, destituido tras el escándalo. La fuga del magistado provocó una crisis política en el Perú que llevó a la renuncia del entonces ministro del Interior, Mauro Medina.

