El embajador César Bustamante señaló este viernes que no ayudó al exjuez supremo, César Hinostroza con la obtención del pasaporte diplomático. Afirmó que el magistrado solo le hizo una consulta sobre el trámite.

Según audios revelados por el diario El Comercio, el diplomático peruano facilitó en el 2017 con mayor rapidez los pasaportes para el exmagistrado y su familia. Incluso conversaron sobre la obtención de un pasaporte diplomático para la hija de 23 años de César Hinostroza.

"No le hice ningún favor al señor Hinostroza, él me preguntó sobre su pasaporte y yo le dije ya está hecho, falta que lo firmen, tienes que esperar. Si yo le hubiera dicho, no te preocupes te lo firmo en este momento, acá lo tienes, sería diferente", dijo al programa Ampliación de Noticias de RPP.

César Bustamante precisó que en el año 2017, cuando César Hinostroza no estaba relacionado al caso de los Cuellos Blancos del Puerto, la Dirección de Protocolo de la Corte Suprema de la Justicia se comunicó con él. Consultaron sobre el trámite de la obtención de pasaporte diplomático para el entonces vocal supremo, su esposa e hija menor de edad.

"Posteriormente el señor Hinostroza me llamó en varias oportunidades (...) porque su pasaporte se demoraba y él estaba molesto porque no le atendían inmediatamente. Le expliqué que la persona responsable de suscribir el pasaporte no se encontraba en el país y tenía que esperar que regrese para que firme", relató.

César Bustamante aclaró que como director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cargo la producción de pasaportes diplomáticos ordinarios.

Invitación a almorzar

El diplomático César Bustamante sostuvo que con el exjuez supremo César Hinostroza no tiene mayor relación de la generada por la consulta sobre el pasaporte diplomático.

"Su oferta de invitarme a almorzar yo no la podría rechazar en ese momento porque era un vocal supremo y simplemente nunca se realizó, nunca fue confirmada", relató. Agregó que el hecho que un vocal supremo en ejercicio tenga la deferencia de invitar a otro funcionario público se debe recibir en "términos de cortesía formales".

