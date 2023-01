César Hinostroza habló en exclusiva con RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

El exjuez supremo César Hinostroza anunció que acatará la reciente decisión del Consejo de Ministros de España de aprobar el pedido de extradición hecho por la justicia peruana para que sea juzgado en el Perú por los delitos que habría cometido en la investigación que se le sigue por su presunto vínculo con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos'. Sin embargo, recordó que todavía está pendiente por resolver su pedido de asilo político a este país.

"Nos hemos enterado de la decisión del Poder Ejecutivo de España que aprueba la resolución judicial de la Audiencia Nacional de Madrid estimando la extradición para ser investigado por hechos sin contenido penal en Perú. Vamos a acatarla, sin embargo, hay un procedimiento pendiente ante el Poder Judicial de Madrid respecto al pedido de asilo político y protección internacional que se pidió en el 2018 y que está pendiente de resolver", señaló.

En comunicación exclusiva con RPP Noticias, el exmagistrado aseguró que, una vez que se resuelva su pedido de asilo político, acatará "la decisión que corresponda"; no obstante, dijo estar confiado en la decisión que tome la justicia española. Por el contrario, cuestionó la reacción "triunfalista" del gobierno peruano y recordó que es "perseguido" "por haber recomendado a una que otra persona para que consiga un puesto de trabajo".

"Me parece un poco exagerado que los miembros del Gobierno actual hagan un comentario triunfalista sobre la decisión del gobierno español como si se tratara de traer a un peligroso delincuente, como si se tratara de un personaje que le ha robado al país cuando la verdad es que me han condenado públicamente", reprochó.

Finalmente, consideró que la posición del gobierno peruano frente a su caso buscaría ocultar las "evidencias de corrupción" que se han denunciado, las cuales involucran a altas autoridades del Estado. En ese sentido, cuestionó también que estas presuntas irregularidades no sean investigadas por fiscales "que son muy expeditivos en algunos casos".

"A mí me han satanizado. El máximo representante del país me tildó de delincuente, pidió una condena severa, violando la presunción de inocencia. ¿Por qué no pide lo mismo ahora para la gente que está involucrada en su Gobierno? ¿Esto es justicia? Esto es persecución, pero yo voy a enfrentar en su momento con la ley en la mano para que se haga justicia", sentenció.

Te sugerimos leer