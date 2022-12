César Astudillo calificó de “show mediático” lo ocurrido en su casa. | Fuente: Andina

El general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo estar “indignado” por el allanamiento de su casa, como parte de las investigaciones por un presunto caso de sustracción y venta del combustible asignado al Ejército Peruano.

“No solo me encuentro indignado profundamente, sino me apena la situación en la que actúa el Ministerio Público. Es indignante, y voy a hacer los motivos especiales para que a ese fiscal corrupto le caiga todo el peso de la ley”, dijo al programa Encendidos.

El alto mando aseguró que no tiene una sola notificación sobre la investigación iniciada en su contra, por lo que consideró que se ha violado el principio de presunción de inocencia en su caso.

“Yo no tengo una sola notificación del Ministerio Público, ni siquiera me han enviado un fax, un correo, un WhatsApp; nada que me involucre en ese caso para por lo menos yo defenderme de las acusaciones absurdas que me están haciendo”, comentó.

“Un comandante general que ha encubierto un robo, ¿qué es eso? Un comandante general que se ha robado 13 mil soles, ¡por Dios! ¿Qué cosa tiene ese fiscal en la cabeza?”, añadió.

“Show mediático”

La Fiscalía allanó esta mañana las viviendas del general Astudillo y otros 11 investigados por un caso de presunta sustracción y venta del combustible asignado al Ejército Peruano. En su cuenta en Twitter, el Ministerio Público informó que a Astudillo Salcedo “se le investiga del presunto delito de encubrimiento real y personal y peculado doloso”.

Al respecto, el alto mando, que se encuentra actualmente en Madre de Dios, tildó la diligencia como “un show mediático” de la Fiscalía.

“Mi mujer está desesperada porque han entrado a su alojamiento, a su cuarto, a su casa. Están sacando ropa, están sacando joyas. ¿Qué cosa les pasa a estos individuos, por Dios?”, manifestó.

“Un show mediático. Cincuenta policías han entrado reventando, gritando, callando a los vecinos. No pueden prestarse nuestras fuerzas a hacer eso, a anular completamente a sus autoridades, autoridades que tienen arraigo, que están completamente identificadas”, sentenció.

Astudillo dijo que este caso “no solo es una vergüenza para mí, para mi familia, es una vergüenza para el país, que nuestros fiscales actúen de esa manera”.

Cabe mencionar que la Fiscalía solicitó la detención preliminar por siete días del general Astudillo y de los otros investigados, pero el pedido fue desestimado por el Poder Judicial.

