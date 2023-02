Poder Judicial desestimó prisión preventiva contra cuatro investigados por caso 'Richard Swing'

La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra los investigados duró más de once horas. | Fuente: Justicia TV

El Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra cuatro de los investigados en el caso de los contratos suscritos por el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura.

Así lo resolvió la jueza Sonia Bazalar en audiencia virtual tras la presentación de las defensas de Mirian Morales Córdova, Óscar Vásquez Zegarra, Liliana Chaname Castillo y Richard Cisneros, así como la sustentación del Ministerio Público por parte de la fiscal adjunta Yenny Huachillo Nuñez.

Respecto de Mirian Morales, exsecretaria de Palacio de Gobierno, la magistrada resolvió dictar comparecencia con restricciones, pues consideró que la acusación fiscal por los delitos de colusión, obstrucción a la justicia y encubrimiento real, no muestra sospecha fuerte.

En esa línea, sostuvo que no sería idóneo dictar prisión preventiva contra Morales y, en cambio, le impuso la medida de comparecencia con restricciones, por lo que la investigada tiene prohibido ausentarse de la localidad donde vive, comunicarse con los demás investigados y debe acudir al control biométrico cada 30 días, además de colaborar con la investigación.

En cuanto al exasesor presidencial en Prensa y Comunicaciones, Óscar Vásquez, la jueza también indicó que el Ministerio Público no pudo demostrar los elementos de convicción para los delitos que se le imputaron. Como en el caso de Morales, la magistrada Bazalar impuso la misma comparecencia con restricciones contra Vásquez.

La jueza también sostuvo que, en el caso de la exfuncionaria del Ministerio de Cultura, Liliana Chaname, la Fiscalía no logró sustentar el elemento de convicción para el delito de colusión. Además, determinó que no existe peligro de fuga por parte de la imputada, pese a que no se le pudo detener preliminarmente cuando el Ministerio Público dispuso esta medida.

Así, a fin de vincularla al proceso, la magistrada indicó que también le corresponde una comparecencia con restricciones como en el caso de Mirian Morales y Óscar Vásquez.

Sobre la situación de Richard Cisneros ante los delitos que el Ministerio Público le imputó por las contrataciones que le favorecieron en el Ministerio de Cultura, la juez Bazalar dijo que la Fiscalía solo presentó 4 de las 9 contrataciones que tuvo con dicho sector. Indicó también que el Ministerio Público no pudo demostrar los suficientes elementos de prueba.

La jueza también refirió que se ha demostrado el arraigo familiar, domiciliario y laboral de Cisneros. En cuanto al peligro de fuga, sostuvo que sí existiría la posibilidad de que el imputado deje el país, por lo que es necesario que se le vincule al proceso.

Ante esta situación, la magistrada impuso para Cisneros comparecencia con restricciones, las cuales le impiden ausentarse de la localidad en la que reside, la prohibición de comunicarse con los investigados y acudir al control biométrico cada 30 días y colaborar con la investigación.

Respecto de esta decisión por parte del Poder Judicial, el Ministerio Público indicó que presentará una apelación, recurso al que también recurrirán las defensas de Mirian Morales y Liliana Chaname. En tanto, los abogados de Óscar Vásquez y Richard Cisneros expresaron su conformidad con la resolución.

