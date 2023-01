Abogado de Mirian Morales: "Buscar una oportunidad laboral no puede ser una orden ilícita"

Carlos Rodas, abogado de Mirian Morales. | Fuente: RPP Noticias

Carlos Rodas, abogado de la exsecretaria presidencial Mirian Morales, señaló que la versión de un colaborador eficaz utilizada por la Fiscalía en contra de su defendida es que presuntamente habría "corrido traslado" de una supuesta orden del presidente Martín Vizcarra para encontrar un puesto laborar al cantante Richard Cisneros; sin embargo, consideró que esto no constituye un delito en caso de ser cierto.

"En el supuesto, en el peor de los casos, haber corrido traslado de una indicación del presidente para que se busque una oportunidad laboral, eso no es delito. El Código Penal dice que, para que sea delito, esa orden debe ser manifiestamente ilícita y buscar una oportunidad laborar no puede ser una orden ilícita", explicó.

"A la señora Mirian Morales la Fiscalía no la está acusando de corrupta, no la está acusando de ser miembro de una organización criminal, no la está acusando de lavar activos. A ella la Fiscalía la imputa haber corrido traslado de una supuesta indicación del presidente para que se le brinde una oportunidad laboral al señor Richard Cisneros", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado reconoció que tenía la esperanza de que la Fiscalía no solicite la prisión preventiva de su patrocinada debido a que, a su criterio, "las cosas comenzaron a aclararse" y a que en lo que va del proceso su patrocinada ha demostrado ser "la principal interesada" en que el caso se aclare.

"Se ha empezado a entender los audios, se ha empezado a comprender cuál ha sido la actitud que ha tenido la señora Mirian Morales desde que salieron los audios, ahora las personas sabes que apenas salieron los audios ella pidió declarar presencialmente a la Fiscalía, solicitó el registro de su domicilio y de sus bienes y renunció a su trabajo, etc.", señaló.

En otro momento, refirió no haber encontrado ningún aspirante a colaborador eficaz que vincule a Morales. Añadió que la exsecretaria de Martín Vizcarra ha mostrado su intención de colaborar con el caso; no obstante, aclaró que su defendida no se acogerá a la colaboración eficaz "porque eso implicaría reconocer que ella ha cometido un delito".

Rodas también aseguró que diligencias del Ministerio Público han permitido descartar que la exsecretaria presidencial no borró correos que habrían perjudicado la investigación por las contraraciones del cantante Richard Cisneros. En ese sentido, insistió en que esa imputación "ya se cayó por completo".

Finalmente, el abogado de Morales consideró que, si la Sala de Apelaciones estableció que no debió darse la detención preliminar, "con menor razón se va a cumplir los estándares de la prisión preventiva". Agregó que, en estas últimas semanas de investigación, la Fiscalía no ha podido encontrar ningún indicio nuevo para sustentar una medida más gravosa.

"Considero que a estas alturas se empezaron a aclarar las cosas y que el pedido de prisión preventiva no debió formularse, pero la señora Mirian Morales es respetuosa", señaló luego de recordar que al inicio de esta investigación evitó dar explicaciones a la opinión pública para no "mediatizar" el caso y afectar los intereses de su patrocinada.

