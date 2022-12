El magistrado del TC aseguró que es probable que el siguiente jueves se vote el habeas corpus que busca la liberación de Keiko Fujimori. | Fuente: Andina

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos opinó sobre la próxima votación de los miembros del organismo jurisdiccional sobre el habeas corpus que busca anular la orden de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En el programa “Central de Informaciones”, de RPP Noticias, Carlos Ramos descartó que vaya a votar por la excarcelación de la excandidata a la presidencia y desmintió los rumores de un supuesto favorecimiento. Además, aseguró que considera que los demás magistrados tomarán una decisión neutral.

“Hasta la próxima semana nada está dicho. Los magistrados estamos estudiando el expediente y la ponencia del doctor Blume. No hay ninguna posición oficial a la fecha. (…) No tengo una posición oficial, aún no hemos votado este caso”, apuntó.

Por otro lado, el magistrado afirmó que existe una polarización sobre el tema, pero que actualmente se encuentran estudiando el expediente y la ponencia del doctor Ernesto Blume.

“Creo que mis colegas ejercen con criterio, independencia y neutralidad. Al final yo no me puedo adscribir a un grupo que esté inclinado a una concepción política o ideológica y, si la tuviera, tengo que independizarme. (…) Uno tiene que mantener la independencia judicial”, apuntó.

"HAY QUE DIFERENCIAR EL LADO HUMANO DEL ASPECTO JUDICIAL"

Ramos también fue consultado sobre la carta enviada al Tribunal Constitucional por la mayor de las hijas de Keiko Fujimori, en la que pide por la pronta liberación de su madre y relata cómo pasa los días mientras esta se encuentra en prisión y su padre, Mark Vito, realiza una huelga de hambre.

“Afecta al expediente, forma parte de un tramo humano, seguramente, pero los magistrados recibimos cartas de ese tipo de los procesados, especialmente de aquellos que están detenidos y que plantean acciones de habeas corpus. López Albujar, el famoso escritor peruano, decía que los médicos, las monjas y los jueces tenían anestesia en el sentimiento. Lo que podría decir es que hay que diferenciar el lado humano del aspecto judicial”, explicó.

