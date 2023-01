Beatriz Jerí, directora de Selección y Nombramiento de la JNJ. | Fuente: RPP Noticias

La directora de Selección y Nombramiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Beatriz Jerí, reconoció que solicitó preguntas para una evaluación interna en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los exjueces César Hinostroza y Walter Ríos.

"Sí recuerdo que lo he llamado y, es más, nosotros le solicitamos preguntas que no fueron utilizadas en la oportunidad que lo llamamos y eso he dado cuenta a la Fiscalía Suprema que está investigando su caso", señaló sobre el caso de Ríos, actualmente con prisión preventiva.

En entrevista con RPP Noticias, Jerí reconoció que el reciente audio difundido por El Comercio en el que se le escucha coordinar con Hinostroza representa una "situación difícil de desprestigio". Sin embargo, negó mantener una relación de amistad con Ríos o con Hinostroza, a quien conoce desde su época desde estudiante universitaria.

Asimismo, explicó que para los exámenes escritos se invitaba a magistrados, entre estos a Hinostroza. En ese sentido, insistió en que la conversación que mantuvo con ambos exjueces no se dio "a título de Beatriz Jerí, sino como directora de Selección y Nombramiento".

La funcionaria también reconoció que esta posibilidad estaba permitida pese a no estar en el reglamento. "Estaba acordado en la comisión y no es la primera vez". Asimismo, justificó esta práctica al señalar que "un profesor universitario no tiene la experiencia que podía tener un magistrado en el ejercicio del cargo".

Finalmente, Jerí recordó que los consejeros Baltazar Moralez Parraguez y Marcelo Cuba, exintegrantes del CNM, fueron quienes sugirieron los nombres de ambos exjueces para incluirlos en una lista de personas a consultar como especialistas en derecho penal.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Beatriz Jerí, directora de Selección y Nombramiento de la JNJ, en entrevista con RPP. | Fuente: RPP Noticias

Hace unos días, el diario El Comercio reveló una conversación entre Beatriz Jerí, directora de Selección y Nombramiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el exjuez César Hinostroza. En el diálogo, ocurrido en mayo del 2018, la funcionaria le solicita preguntas para usarlas en un concurso de magistrados que se llevaría a cabo en junio de ese año.

En el audio, la funcionaria habla al exmagistrado en un tono amical para solicitarle más preguntas para un proceso de selección, algo que fue aceptado por el exmagistrado. Beatriz Jerí tiene el cargo de directora de Selección y Nombramiento de la JNJ desde el 2004, antes de que este organismo reemplazara al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El Comercio también recuerda que durante el allanamiento al despacho de Hinostroza en el Poder Judicial -en setiembre pasado- se encontró una ficha con los puntajes del abogado Luis Alberto Ayala durante un concurso del CNM para ser nombrado juez el 2016. Al respecto, Jerí negó haber entregado ese documento al exjuez supremo.

En el 2017, según El Comercio, Ayala fue nombrado juez por votación excepcional, pese a que durante el concurso, el CNM detectó en un informe que tenía dos artículos con indicios de plagio. Sobre ese asunto, Jerí respondió que no reportó el caso porque las observaciones solo apuntaron a "que no se observa un trabajo autónomo ni original".

Tras conocerse este caso, César Hinostroza señaló que la conversación con Jerí "no tiene ninguna importancia penal, siquiera de carácter ético ". Agregó que el haber sido consultado por preguntas en su condición de experto en derecho penal "no constituye falta alguna".

Te sugerimos leer