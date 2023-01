Amado Enco, procurador anticorrupción. | Fuente: RPP Noticias

El procurador anticorrupción Amado Enco se mostró convencido de que el exjuez supremo César Hinostroza será extraditado al Perú por parte de las autoridades españolas, país donde se encuentra el exmagistrado luego de su irregular salida del país. En diálogo con RPP Noticias, Enco dijo estar optimista pese a que inicialmente se rechazó el delito de crimen organizado.

"Para nosotros como abogados del Estado significa un gran avance el contar con una resolución que aprobó la extradición por cuatro hechos de los cinco que se pidieron, sabiendo lo complicado y difícil que ha significado aquí conseguir que el Congreso lo acusara y que se formara este cuaderno de extradición", señaló.

Enco evitó precisar un plazo para que se resuelva la extradición del exjuez; sin embargo, aseguró que, a la luz de los argumentos planteados y del avance de este proceso, "va a ser extraditado tarde o temprano y lo vamos a tener sentado en el banquillo de los acusados".

En entrevista con RPP Noticias, el procurador no descartó que en el futuro los resultados de las nuevas investigaciones permitan plantear hechos adicionales a la acusación contra Hinostroza por organización criminal, e incluso que se presente un tercer pedido de extradición por este nuevo caso ante las autoridades españolas.

"No sabemos el sentido en el que nos van a responder el pedido de súplica que se ha planteado, pero para nosotros todo indicaría que Hinostroza va a ser extraditado sí o sí, es cuestión de tiempo. La impugnación de la negativa de asilo es un trámite ordinario que no significa que tenga asidero legal. Nosotros pensamos que no hay razones que puedan sustentar un asilo político de Hinostroza y que eso va a favorecer al Estado peruano", acotó.

En otro momento, el procurador anticorrupción Amado Enco informó que este lunes se presentó y sustentó ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema un nuevo pedido para ampliar la extradición contra el exjuez supremo César Hinostroza por el delito de cohecho activo genérico, en relación con su irregular salida del país por la frontera con Ecuador.

"Se están solicitando la extradición a efectos de que Hinostroza sea sometido a investigación por los hechos que significaron su salida del país vía Ecuador. Ahí se presume que Hinostroza habría ofrecido y otorgado 10 mil dólares para que, con la ayuda de funcionarios de Migraciones, pueda vulnerar el control y salir del país", señaló en RPP Noticias.

Enco estimó que en el transcurso de las próximas dos semanas la Corte Suprema podría dar una respuesta a este requerimiento para ampliar la extradición, a fin de que luego sea tramitado ante las autoridades de España, previo paso por otras instituciones como el Ministerio de Justicia y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

"Esto va a llevar algunas semanas, dependiendo de la urgencia con la que se agende. En el caso del primer pedido de extradición demoró no menos de un mes en remitirse a las autoridades españolas. Todo depende de la rapidez con la que Corte Suprema pueda resolver el caso. Esperemos que podamos estar en un mes con el cuaderno ya siendo tramitado", estimó.

