La defensa de Alejandro Toledo asegura que su encierro solitario está 'deteriorando su salud mental'.

La salud física y mental del expresidente Alejandro Toledo se ha deteriorado de una manera preocupante desde que fue encerrado en la cárcel de Santa Rita, en California (Estados Unidos), señaló su psiquiatra.

En un fragmento de la evaluación, difundido por la periodista de El Comercio Liliana Michelena, el doctor Dave Schatz, de la cárcel de Santa Rita, expone detalladamente los "muchos signos" de sus aflicciones psiquiátricas.

En el documento se lee: "He visto un quiebre en el interés del señor Toledo en mantener su aseo e higiene". También dice: "He visto una marcada desmoralización con un significante incremento de ansiedad y depresión; debido a esto he aumentado sus medicamentos".

"El señor Toledo muestra un creciente retardo psicomotor, lo que implica una desaceleración significativa de los movimientos del paciente".

Asimismo, precisa: "Hace mucho menos contacto visual que cuando comencé a tratarlo. Repite sus palabras mucho más seguido que cuando lo conocí, mostrando un déficit de memoria y marcadas dificultades en su habilidad para concentrarse".

Una esperanza para Toledo

Cabe mencionar que el abogado del exmandatario, Graham Archer, se ha apoyado anteriormente en el argumento de que el encierro solitario de Toledo está "deteriorando su salud mental".

Este miércoles, el juez Vince Chhabria propuso una fórmula que forzaría al Gobierno estadounidense a buscar una nueva prisión para el expresidente, de manera que este podría abandonar el confinamiento en solitario.

Chhabria, que revisa el caso después de que la defensa del exmandatario presentara un recurso de apelación a la decisión de otro juez que había decidido mantenerlo en prisión, dijo que no tomará una decisión hasta el jueves, pero insistió varias veces en su propuesta e incluso pidió a las partes que la consideraran.

Lo que Chhabria sugirió es fallar a favor de dejar a Toledo en libertad bajo fianza, pero suspender inmediatamente esa decisión durante unos días, para que así el Gobierno de EE.UU. se apresure a encontrar una alternativa para encarcelar al exmandatario que permita sacarlo de la celda de aislamiento en la que lleva casi tres meses.

