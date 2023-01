Alberto Fujimori permanece preso en el penal de la Diroes. | Fuente: Foto: Andina

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE), César Cárdenas, informó el inicio de un proceso administrativo sancionador contra el expresidente Alberto Fujimori por coordinar desde el penal de Barbadillo la candidatura al Congreso de un dirigente puneño.

"El Consejo Nacional Penitenciario ha dispuesto el día de hoy que las autoridades del penal de Barbadillo inicien un procedimiento disciplinario administrativo contra el interno Alberto Fujimori. En ese procedimiento se evaluará las implicancias y consecuencias de la acción que hizo. Todos hemos tomado conocimiento del caso a través de los medios”, manifestó.

En conversación con RPP, el funcionario explicó que la Constitución establece que toda persona privada de su libertad tiene restricciones como la de tener derechos políticos. "Los internos saben qué cosas pueden realizar y qué cosas no. El procedimiento disciplinario determinará si es que ha habido una infracción y como consecuencia se verá si corresponde una sanción”, añadió.

Esta mañana, Crisóstomo Benique, aspirante al Congreso por la región Puno, confirmó a RPP que conversó personalmente con el expresidente Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo y que este le propuso ser candidato al Congreso por Fuerza Popular en las elecciones del 2020 con el número 4, aunque finalmente fue excluido por omitir información.

En diálogo con RPP, Benique comentó que Fujimori lo llamó para invitarlo para que participe por Fuerza Popular, a lo cual aceptó "gustosamente". No obstante, recordó que anteriormente ya había recibido una invitación similar de parte del excongresista y paisano Moisés Mamani para que participe en este proceso electoral.

Al respecto, señaló que previamente Mamani le ofreció postular con el número 2 ó 1; sin embargo, posteriormente, el expresidente Fujimori le ofreció hacerlo con el número 4, algo que finalmente se concretó hasta que fue excluido del proceso por omitir información.

Asimismo, mencionó que se llegó a reunir con Fujimori en el penal de Barbadillo a pedido del propio expresidente. Según recordó, en aquel encuentro conversaron sobre los avances de un proyecto de agua y desagüe en Juliaca. De igual modo, negó que se le haya solicitado algún pago para postular en los comicios.

"Me recibió muy bien, muy atento. Él se presentó como expresidente, me saludó muy atentamente (…) Fue una decisión directa (de Fujimori) porque la verdad es que en la primera etapa no había ningún participante en Juliaca", relató.

El dirigente de Juliaca explicó que, si bien fue candidato con el número 4 por Fuerza Popular, fue retirado de la contienda por no registrar dos vehículos en su declaración jurada. Al respecto, mencionó que apeló esta decisión pero fue declarada infundada.

Your browser doesn’t support HTML5 audio César Cárdenas, jefe del INPE, explicó en RPP el procedimiento contra Fujimori. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer