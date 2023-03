Alberto Fujimori: Fiscalía sostiene que las esterilizaciones forzadas son violaciones a los derechos humanos

Fiscalía asegura que las esterilizaciones forzadas son violaciones a los derechos humanos en audiencia | Fuente: Andina

El fiscal a cargo del caso de las esterilizaciones forzadas aseguró que estas fueron violaciones a los derechos humanos y que no puede decirse que han prescrito, tal como asegura la defensa del expresidente Alberto Fujimori, por lo que el Poder Judicial debe abrir una investigación al respecto.

En una nueva audiencia de sustentación de cargos por este caso, el fiscal Pablo Espinoza aseguró que no se le puede negar a las más de 1 300 víctimas el derecho a la justicia, el derecho a ser escuchadas y el derecho a que se sancione a los responsables.

"Las esterilizaciones forzadas son una violación de derechos humanos. No puede tomar un argumento tan básico como la que señala la defensa y es el de prescribir la acción penal. ¿Y qué hacemos con las más de 1 300 víctimas?", dijo.

El fiscal también rechazó el otro argumento de la defensa de Alberto Fujimori, según la cual el presidente no tendría responsabilidad como autor mediato de las esterilizaciones forzadas denunciadas por el Ministerio Público, y señaló que el derecho a la verdad y a la justicia debe estar por encima.

"No nos pueden decir que el denunciado Alberto Fujimori no tuvo participación cuando vemos en la sustentación de cargos demostraron claramente cómo se le daba, cómo se le informaba al ex presidente", indicó.

PRESCRIPCIÓN

Este lunes se reanudó la audiencia por el caso de esterilizaciones forzadas que imputa al expresidente Alberto Fujimori delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

El abogado de Fujimori, César Nakazaki, sostuvo ante el juez Rafael Martinez que los delitos que le imputa la Fiscalía al expresidente por el caso de esterilizaciones forzadas ya han prescrito, por lo que la denuncia debe ser declarada improcedente.

Además recordó que la Fiscalía de la Nación en el 2009 y una Fiscalía Especializada en el 2014 ya habían archivado el caso de esterilizaciones forzadas, tras no hallar evidencias de que sea un delito de lesa humanidad.

