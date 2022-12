Fiscalía formalizó denuncia contra Fujimori. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La Fiscalía sustentó este lunes ante el Poder Judicial los cargos y formalizó su denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y tres exministros de Salud como autores mediatos de las esterilizaciones forzadas de más de 1300 mujeres durante la segunda mitad del régimen fujimorista, 5 de las cuales fallecieron.

En una audiencia pública, el fiscal Pablo Espinoza Vásquez detalló que la denuncia en contra Fujimori y los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por los delitos de lesiones graves seguido de muerte contra 5 mujeres y por lesiones graves contra 1300 agraviadas

"Este Ministerio Público formaliza denuncia penal como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves", detalló el fiscal.

Tras esto, y para abrir su presentación de cargos, el fiscal presentó el testimonio de Enriqueta Huancahuay Villega, una mujer que denunció que la sometieron a una esterilización forzada en 1997, cuando tenía 19 años, en una posta médica de Condomarca, en Santo Tomas, Cusco.

"Cuando asistí a poner su vacuna a mi bebé a la posta médica, una enfermera se me acercó y me dijo que me iban a ligar las trompas para no tener más hijos. Señala que no entendía no entendí en qué consistía, que le quitaron a su bebé y se la llevaron a una sala en donde le quitaron la ropa, la subieron a una camilla y le pusieron dos ampollas en la cintura", relató el fiscal.

Poder Judicial continuará audiencia

La audiencia de presentación de cargos contra Alberto Fujimori y los tres exministros de Salud continuará este martes 2 de marzo desde las 9:30. La sesión de este lunes se desarrolló por unas cinco horas, la mayoría de las cuales fueron usadas por el fiscal Pablo Espinoza para desarrollar los cargos con los que le imputa Alberto Fujimori y sus exministros.

Participaron en la audiencia virtual la mayoría de los acusados y sus abogados, a excepción de Alberto Fujimori, quien no se presentó al estar protegido de ser procesado por este caso por no haber sido uno de los por los que se le extraditó de Chile, explicó su abogado, César Nakazaki. También participaron víctimas y familiares de víctimas con sus abogados e intérpretes del quechua.

Antes de que la audiencia pueda desarrollarse, el defensor del exministro de Salud Marino Costa Bauer, el abogado Humberto Abanto, solicitó al juez Rafael Martínez que se postergue para otro día debido a que su cliente no podía participar por haber viajado a Chile para un procedimiento medico; pedido al que se sumó el abogado César Nakazaki. Sin embargo, el juez no accedió a este pedido y la audiencia se desarrolló sin incidentes.

