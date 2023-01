Colaborador eficaz reveló que Alan García pagó 25 mil dólares a un fiscal. | Fuente: Foto: Andina

El exsecretario personal de Alan García, Ricardo Pinedo, pidió que cualquier acusación contra el expresidente, como la del presunto pago de 25 mil dólares que habría hecho al fiscal del caso El Frontón, sea sustentado con pruebas. En declaraciones a la prensa, cuestionó que los colaboradores eficaces utilicen este método para obtener beneficios.

En ese sentido, Pinedo mencionó que Miguel Atala, exfuncionario durante el gobierno aprista, no cumplió con presentar indicios sobre sus testimonios en los que aseguró que actuó como testaferro de García. En ese sentido, insistió en que "nadie en vida sindicó a Alan García que había recibido dinero".

"El día que aparezca una prueba yo renuncio a mi aprismo y me lamentaré haber trabajado con Alan García, pero mientras no aparezca una prueba yo lo defenderé (…) Se llama palabra de honor, compromiso y lealtad. Trabajé 25 años con él y yo no trabajaría con una persona que yo veo que tiene inclinaciones por lo ilícito y lo corrupto", dijo.

Presunto soborno de Alan García por caso El Frontón

Un colaborador eficaz, identificado con el código C.E.-2017-007-4, reveló a la fiscal Milagros Salazar -en la segunda mitad del año pasado- que en el 2004 el expresidente Alan García sobornó con 25 mil dólares al fiscal Mario Gonzales Díaz, en ese entonces a cargo del caso El Frontón, para que archive esta investigación.

Según la versión del colaborador eficaz, dada a conocer por IDL Reporteros, el abogado Genaro Vélez quien fue defensor de Alan García en ese caso, organizó una reunión con el fiscal Gonzáles en su casa, a la que asistió Alan García acompañado por su entonces asesor Luis Nava Guibert. El pretexto para la reunión fue una comida en casa de Vélez, donde se habló del caso.

El colaborador eficaz refirió que fue el fiscal Mario Gonzales Díaz quien ofreció directamente archivar el caso, aunque manifestó su temor a las consecuencias y pidió que en caso lo botaran del Ministerio Público por esta controversial decisión, los presentes en la reunión debían 'ayudarlo', algo que finalmente ocurrió.

El colaborador relató -según da cuenta IDL Reporteros- que Alan García fue a un 'apartado' para retirar 25 mil dólares que previsoramente llevaba en el bolsillo y se los dio a Genaro Vélez, su abogado, para que este, a su vez, repitiendo la operación del 'apartado', se los entregara al fiscal Mario Gonzales. El colaborador aseguró que esta entrega se hizo con conocimiento tanto de Alan García como de Luis Nava.

Con el dinero ya en su posesión, el fiscal Gonzales insistió en el temor por 'su futuro', a lo que Alan García, según el relato del colaborador, le dijo que no se preocupara y le garantizó que lo iba a ayudar. En efecto, tal como se había acordado, el 30 de noviembre de 2004, el fiscal Mario Gonzales archivó la investigación por los presuntos delitos de homicidio calificado, delito contra la seguridad pública, y delito contra la administración pública.

Poco después, refiere el colaborador, Gonzáles Díaz empezó a trabajar en una entidad estatal que, dijo, 'podría ser la ONP'. Según da cuenta IDL Reporteros, el colaborador refiere que el ingreso fue gracias a la ayuda que recibió en reciprocidad a la que brindó a Alan García al archivar el caso de El Frontón.

Te sugerimos leer