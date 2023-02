Luis Nava: "Jorge Barata me dijo que había dinero de un negocio que había hecho con Alan García"

Luis Nava, exsecretario de Alan García. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Luis Nava, exsecretario de Alan García, reveló que el dinero que le hizo llegar en una mochila Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, por intermedio de su hijo, era de un negocio entre el empresario y el exmandatario; sin embargo, negó haber manipulado este dinero y que únicamente "lo trasladó".

En entrevista con RPP Noticias, el exsecretario de la Presidencia negó que exista una inconsistencia entre la manifestación de su hijo, quien reveló que le entregó dinero que recibió de Jorge Barata, y su propia versión respecto a que nunca recibió dinero del exjefe de Odebrecht en Perú.

"Si usted lee mi declaración, yo sí digo que mi hijo me entregó una mochila y que yo le entregué a la persona determinada para quien era. Yo le pregunté (a Barata) y me dijo que había dinero de un negocio que había hecho con el expresidente", dijo.

Nava Guibert insistió en que no manejó este dinero y aseguró que solamente lo trasladó. Al ser consultado sobre si este destinatario era Alan García, respondió que su manifestación "es lo suficiente clara"

"Yo no manejaba, nunca vi el dinero, nunca lo conté. Ese dinero estaba en un maletín que estaba con una clave. La plata que trajo mi hijo me la dieron en una mochila y yo no pregunté y simplemente lo trasladé a la persona que era el destinatario. Ni yo ni mi hijo vimos el dinero", señaló.

Luis Nava, exsecretario de Alan García. | Fuente: Foto: Andina

En otro momento, Luis Nava quien será evacuado a su domicilio hoy a las 8 de la mañana luego de que el Poder Judicial variara su mandato de prisión preventiva, aseguró que esta medida responde exclusivamente a su delicado estado de salud y negó que tenga relación con sus recientes declaraciones en las que involucró a Alan García.

"No, porque es la primera vez que me toman una manifestación. Yo jamás he dado ninguna manifestación. Es la primera vez que yo he dado una manifestación", respondió tras asegurar que continuará colaborando con la justicia.

Finalmente, dijo que no hizo estas revelaciones anteriormente, cuando el expresidente García estaba vivo, porque "a mí nadie me preguntó nada y nadie me acusó de nada". "A mí recién me han acusado hace poco menos de un mes y ahí me comenzado a contestar", agregó.

Te sugerimos leer