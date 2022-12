El integrante del equipo especial reconoció que lee el libro del expresidente. | Fuente: Foto: Andina

El fiscal José Domingo Pérez reveló que viene leyendo el libro 'Metamemorias', del expresidente Alan García. Como se recuerda, el fiscal tiene a su cargo la investigación por presuntos actos de corrupción que habrían ocurrido durante su gobierno.

"No me lo va a creer. Vengo leyendo 'Metamemorias' de Alan García, en el cual me ha dedicado un par de líneas", señaló en una entrevista con el diario Trome

Asimismo, el fiscal mencionó que en el libro el expresidente "no tiene buenas apreciaciones" sobre él, teniendo en cuenta que lo investigó hasta antes de su suicidio el día en que representantes de su despacho acudieron a su vivienda para detenerlo de manera preliminar.

"Voy en casi la mitad y donde me menciona sí es en las últimas hojas y me dio un poco de curiosidad, por eso leí las últimas páginas del libro", añadió.

Al ser consultado sobre la muerte del expresidente, a poco de cumplirse un año, el fiscal evitó comentar los motivos que llevaron al líder aprista a tomar esta decisión. Sin embargo, dijo que "las investigaciones respecto a las acciones que hubo en ese régimen continúan y esperemos que pronto lleguemos a buenos resultados".

Defiende investigaciones del equipo especial

En otro momento de la entrevista con Trome, el fiscal Pérez defendió las investigaciones que realiza el equipo especial Lava Jato pese a la reciente decisión de la empresa Odebrecht de demandar al Estado peruano.

"Puede haber muchas críticas a nuestra labor, y creo que en esta última temporada ha habido varios sectores de personas que están siendo investigadas que nos están criticando bastante, pero lo cierto es que todo lo que se ha hecho no se hubiese logrado sin el liderazgo de Rafael Vela", destacó.

De igual modo, Pérez Gómez consideró que el avance de las investigaciones que está realizando su equipo demuestra que estas son incómodas para los investigados. En ese sentido, advirtió que son precisamente estas "organizaciones y mafias" las que buscan sacarlos de sus puestos porque resultan incómodos para sus intereses.

"Estamos cumpliendo nuestra labor y nuestra labor, definitivamente, no va a ser aceptada por quienes están siendo investigados (…) No solamente el delincuente que nos ha robado nos está dando información de lo que ha robado, sino nos está diciendo quiénes son los delincuentes que en nuestra casa nos han robado", mencionó.

