El abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, señaló que no descarta acudir a instancias internacionales en caso el Poder Judicial suspenda el partido de Keiko Fujimori.

A su salida de la audiencia, el también ex procurador anticorrupción, dijo sin embargo que esa no era la medida que esperan ya que se han presentado buenos argumentos ante el juez.

"En intraproceso lo que corresponde sería un recurso de apelación aquí en esta investigación (en caso se dé un fallo no favorable). A parte agotar todas las vías pertinentes. No descartamos incluso tribunales internacionales, pero esa no es la idea", dijo Salas a la prensa.

“Nosotros confiamos en que los argumentos que hemos dado han sido suficientemente claros para no permitir que se dicte una suspensión de una actividad política”, agregó.

Como se recuerda, la Fiscalía solicitó la suspensión temporal de las actividades de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y otros investigados por el presunto delito de lavado de activos en el caso conocido como 'cócteles'. En este caso se investiga la simulación de actividades de parte de esta organización para recibir aportes ilícitos durante su campaña.

El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, revisó el pedido del Ministerio Público. Luego de escuchar al fiscal José Domingo Pérez y al abogado de Fuerza Popular, el juez informó que pedido del Ministerio Público quedó al voto y que este será resuelto "en un plazo prudente"; sin embargo, precisó que la resolución se publicará considerando su carga procesal.

