El abogado de Fuerza Popular sostuvo que hubo connotación política en el allanamiento. | Fuente: RPP Noticias

El abogado de Fuerza Popular, Elio Riera, se pronunció este lunes respecto del hallazgo de un informe pericial de la dirección de investigación de Lavado de Activos de la Policía durante el allanamiento en el local de Fuerza Popular, en el Cercado de Lima.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el abogado aseguró que llama la atención que el documento se haya filtrado de la diligencia sin que se hubiese corroborado previamente con la entidad correspondiente. Agregó que no tiene conocimiento si se trata de una copia certificada o simple.

“Lo que llama la atención es que de inmediato salga a los medios sin que haya sido corroborado. Es un documento, no sé si copia simple, copia certificada, no tuvimos acceso sencillamente, se ha tomado una foto, se ha filmado. Sí ha estado dentro de las oficinas de Fuerza Popular. Ahora habría que identificar cuál es, qué fecha, qué oficio”, dijo.

Connotación política

En esa línea, consideró que el allanamiento realizado al local de Paseo Colón tiene una connotación política, pues consideró que el fiscal José Domingo Pérez Gómez no contaba un sustento legal para realizar la diligencia.

Según precisó, Pérez Gómez llegó al local de esa agrupación buscando información contable correspondiente al año 2011, pese a que no contaba con ninguna resolución judicial que brinde asidero a esa medida.

“Evidentemente, es un tema político, no un tema jurídico, que llegue un representante del Ministerio Público a pedir información del año 2011, 2019. Buscar esa información cuando no tiene una resolución judicial, deja mucho que pensar. No tenemos ningún cuestionamiento con la información de 2015-2016 porque hay un mandato judicial; mi cuestionamiento es por el año 2011, 2019; hasta el momento no hay ningún mandato”, dijo.

