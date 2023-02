Pedro Cateriano aclaró que ya había informado que iba a poner mayor énfasis en la parte económica atendiendo a un pedido del Congreso de la República | Fuente: PCM

El saliente presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró este martes que la negación de la confianza al Gabinete Ministerial "desnuda intereses subalternos" que buscaban frenar la reforma universitaria.

Según una entrevista con el diario El Comercio, sostuvo que "sin ninguna duda" un diálogo con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, evidenció un condicionamiento previo para obtener el voto de confianza.

"Me dijo que quería hablar urgentemente conmigo. Fui a su despacho, días antes de esto (la presentación ante el pleno) y me dijo, en privado, en la oficina de la Presidencia del Congreso, que no había consenso para extenderme el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación", indicó.

Pedro Cateriano señaló que luego de la reunión con Manuel Merino informó de la situación al presidente Martín Vizcarra y quedaron en que no se someterían a esa clase de “prácticas parlamentarias".

"Lo acontecido hoy día (martes) desnuda y muestra crudamente la acción política de los partidos que han participado en esto."

Asimismo, Pedro Cateriano aclaró que ya había informado que durante su exposición de la política general iba a poner mayor énfasis en la parte económica atendiendo a un pedido del Congreso de la República y que la parte referida al tema de la lucha conta la pandemia "se iba a ampliar".

"Acá lo que hubo es una decisión política (del Congreso) que desnuda intereses subalternos para presionar y frenar la reforma universitaria, eso es lo concreto", manifestó.

