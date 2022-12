El presidente Vizcarra negó que exista una crisis política. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente de la República ofreció ayer una larga entrevisa a RPP en la que reiteró que no hubo crisis política. Dijo que dos ministros salieron por sus reuniones con Odebrecht y que el de Transportes fue removido para evitar que sea distraido por las investigaciones de que es objeto. Dejó sin explicación la salida de la minisitra de Educación, Flor Pablo. Pareció retroceder sobre el anuncio hecho por el ministro Morán respecto al resguardo policial a los congresistas y se mostró seguro que al término de su mandato dejará una democracia consolidada, gracias a las reformas que su gobierno ha promovido. En Ampliación de Noticias escucharemos a congresistas y analistas para evaluar las afirmaciones del Jefe de Estado.

Crisis o no, el gobierno tiene que mejorar su gestión. Por lo pronto, el flamante titular de Transportes y Comunicaciones participó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima sobre el aeropuerto de Chinchero. Carlos Lozada anunció que en junio comenzará la construcción del terminal, la torre de control y las pistas, que entrarán en funcionamiento en octubre del 2024. Chinchero vuelve al centro de la actualidad, después de haber sido una manzana de la discordia desde los primeros meses del gobierno de Kuzcynski. Se hicieron criticas a las modalidades contractuales y financieras del proyecto, pero también a la calidad del suelo, la altura, las corrientes de aire y el impacto patrimonial, social y ambiental de un aeropuerto previsto para recibir 6 millones de viajeros por año. Algunos especialistas temen que se vea perjudicada la cercana comunidad de Chinchero y en general todo el llamado valle sagrado de los Incas. El representante del consorcio coreano a cargo de la asistencia técnica afirmó que los contratos de construcción y supervisión serán firmados en junio del año en curso.

Aseguró también que se contratarán empresas de excelencia tecnológica, dispuestas a firmar compromisos de integridad y anticorrupción. Sin embargo, el representante diplomático de Corea en el Perú dijo no estar informado sobre los cuestionamientos formulados en el seno de la UNESCO respecto al eventual impacto del aeropuerto sobre los sitios arqueológicos de la región. El gobierno debería saber que construir aeropuertos es hoy materia de debate en todas partes del mundo, tanto más si se trata de un lugar tan emblemático como Chinchero. El ministerio de Transportes ha adelantado que presentará un plan de comunicación en el Cuzco, pero lo razonable es hacerlo conocer cuanto antes y no sustraernos a nuestros compromisos con todas las poblaciones concernidas, así como con la comunidad internacional, que, para los temas culturales, tiene su expresión organizada en la UNESCO.

Una consecuencia inesperada de las revelaciones sobre pedofilia al interior de las instituciones es la bancarota de una de las más importantes asociaciones juveniles de Estados Unidos: los Boy Scouts o niños exploradores. Fue fundada en 1907 por el general británico Robert Baden-Powell para luchar contra la delincuencia y promover una forma de educación no formal al aire libre. Los Boy Scouts cuentan con más de cuarenta millones de miembros en 165 países. En el Perú comenzaron sus actividades en 1911. La Asociación ha venido pagando costos judiciales y reparaciones por 7,800 actos de pedofilia cometidos por adultos que abusaron de niños y adolescentes atraidos por el prestigio de los boy scouts, en particular para organizar campamentos durante las vacaciones escolares. Bajo la presión de la prensa los Boys Souts abrieron sus archivos después de haber pretendido gestionar la crisis con opacidad, despidiendo a los imputados, pero cuidándose de no denunciarlos ni de que sus abusos sean conocidos. La bancarrota de los Boy Scouts confirma que tanto daño como el hecho mismo puede hacer la voluntad de ocultarlo.

