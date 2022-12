Violeta Bermúdez estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

La jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, aseguró que Cluber Aliaga sacó su celular y lo comenzó a manipular en medio de una reunión que sostenía con ella en su oficina, poco después de que este presentara su renuncia al Ministerio del Interior (Mininter).

En La Rotativa del Aire, la ministra dijo que no tiene pruebas de que el saliente ministro la haya intentado grabar, pero -sostuvo- le pareció extraño que Aliaga saque su celular en plena conversación. Esta es su versión de lo ocurrido.

“Lo que le puedo confirmar es que, en la reunión de ayer, donde él supuestamente me llevaba su carta de renuncia en mi oficina; a mitad de la conversación sacó su celular. Yo pedí a la persona que estaba conmigo, afuera, que por favor ingresara y le diera su celular, porque me pareció que (Aliaga) me estaba grabando. Eso es lo que pasó y punto”.

“Yo no tengo ninguna evidencia ni nada (de la supuesta grabación), pero me pareció extraño. Está en una conversación, que saque su celular y empiece a hacer digitación del celular. Entonces, pedí a una persona que por favor lo retirara”.

Bermúdez dijo que, tras ese episodio, abrió la puerta de su despacho.

La ministra dijo que la explicación que dio Aliaga al hecho de sacar su celular en plena conversación fue que iba a llamar a su asesor.

“No me consta, pero más allá de eso, no me parece que respetar a una persona sea estar dialogando y sacar el celular a mitad del diálogo. No son prácticas de relaciones respetuosas. Olvidémonos de jerarquías, de cargos, de nada. Todos los seres humanos merecen respeto”, sostuvo la jefa del Gabinete.

Esta mañana, en entrevista con el programa Encendidos, el exministro Cluber Aliaga negó haber intentado grabar a la jefa del Gabinete. Reconoció haber sacado su celular en plena conversación, pero -dijo- fue para ponerse en contacto con un asesor.

“Se supone que quien tiene cámaras es ella. Ella me pudo haber grabado a mí. ¿En un celular cómo se puede grabar?”, expresó.

