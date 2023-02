Vicente Zeballos. | Fuente: Foto: RPP

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, dijo que "no hay ninguna causal que pueda posibilitar" la vacancia presidencial o la renuncia de Martín Vizcarra.

En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, explicó que el jefe del Estado hizo uso de una iniciativa constitucional al proponer el adelanto de elecciones generales.

Durante su mensaje a la nación por fiestas patrias, Martín Vizcarra propuso en vísperas recortar su mandato y adelantar los comicios en busca de una salida a la "crisis institucional" desencadenada por los recurrentes choques entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Vicente Zeballos indicó que espera que el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y congresales al 2020, que se presentará este miércoles 31 al Congreso de la República, "sea aprobado por la salud democrática del país y porque las circunstancias históricas que estamos compartiendo lo demandan".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos comentó que la propuesta del Ejecutivo busca salvaguardar y reforzar la institucionalidad del país.

"El primer paso lo ha dado el presidente y el paso complementario tiene que darlo el Congreso. [Tienen que] compartir responsablemente lo que la coyuntura política está demandando", manifestó.

Vicente Zeballos dijo que el Ejecutivo no descarta presentar una nueva cuestión de confianza ante el Congreso en caso el proyecto no avance.

"Si esto no avanza, hay retraso, no hay voluntad política o en el proceso esto se está desvirtuando, definitivamente se tomarán otro tipo de acciones, pero no vedadas ni que signifiquen una contradicción a la Constitución", sostuvo, y agregó: "[La cuestión de confianza] es una posibilidad que no se descarta".

