El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, citó para esta tarde al ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, para que le explique "al detalle" la reciente salida del periodista Hugo Coya de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

"Es una decisión propia de su sector, quien tiene que dar explicaciones es el señor Petrozzi, pero tratándose de un acontecimiento que ha tenido cierto impacto, lo estamos convocando para que nos explique en la dimensión real de lo que ha acontecido qué es lo que finalmente ha motivado a este cambio", señaló.

El titular de la PCM señaló que si bien el presidente Vizcarra firmó la resolución que da cuenta de la salida de Coya, este "se guía de lo que le está proponiendo un ministro de confianza", en este caso Petrozzi. No obstante, reiteró que ha convocado a su despacho al ministro para que le explique "al detalle" los motivos de la salida del periodista del canal del Estado.

En declaraciones a la prensa, Zeballos destacó que en sus declaraciones Coya fue "enfático" en señalar que "de Palacio jamás ha recibido una directiva" para el trabajo que realizó. Respecto la versión de personas cercanas al presidente Vizcarra que lo habrían "envenenado", el primer ministro dijo que "la mejor forma de poder deslindar conductas es la información directa".

"Es una posición del ministro Petrozzi (la decisión de remover a Hugo Coya), no tiene por qué tener esto incidencia en el presidente o mía. Lo he convocado para que me explique cuáles son las circunstancias en que se ha dado estos hechos y por qué se ha llegado a esta determinación", reiteró.

